Tragedia a Taranto: sub di 70 anni muore durante un'immersione

TARANTO - Un sub di circa 70 anni è deceduto a Taranto mentre si trovava in immersione nelle acque dell'isola di San Paolo. L'uomo, che si era tuffato con le bombole per esplorare il fondale, ha tardato a risalire in superficie, suscitando preoccupazione tra le persone che si trovavano con lui nella stessa zona.Di fronte al ritardo, i compagni di immersione hanno immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto è intervenuto il personale della capitaneria di porto che ha recuperato il corpo dell'uomo. Nonostante i rapidi soccorsi e i tentativi del personale del 118 di rianimarlo, per il sub non c'è stato nulla da fare.Attualmente, la salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria per eventuali accertamenti volti a chiarire le cause del decesso.