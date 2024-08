Emergenza idrica: garantita l'acqua per l'irrigazione fino al 31 agosto, soddisfazione del sindaco di Trinitapoli

MICHELE MININNI - Buone notizie per gli agricoltori della BAT: l'approvvigionamento di acqua per l'irrigazione nei campi sarà garantito fino al 31 agosto. La decisione è stata presa durante una riunione tenutasi ieri, a cui hanno partecipato il Presidente della Provincia, i sindaci della BAT e l'Assessore Regionale Donato Pentassuglia.

La riunione arriva in un momento critico, in cui l'emergenza idrica ha raggiunto livelli di estrema gravità. Negli ultimi giorni, si sono susseguiti incontri quasi quotidiani per trovare soluzioni rapide ed efficaci, e grazie all'attenta pianificazione dell'Autorità Idrica, si è riusciti a evitare la chiusura dei rubinetti nei campi, garantendo così la disponibilità di acqua per l'irrigazione.

Il sindaco di Trinitapoli, Francesco Di Feo, ha espresso la sua soddisfazione per il risultato raggiunto, sottolineando l'importanza della collaborazione tra enti locali e regionali. "Siamo grati per la collaborazione che ha portato a questo risultato. È nostro dovere garantire che i nostri agricoltori abbiano le risorse necessarie per lavorare e portare avanti le loro attività. Continueremo a lavorare insieme per trovare soluzioni che tutelino il nostro patrimonio agricolo e le famiglie che dipendono da esso," ha dichiarato Di Feo.

Il sindaco ha inoltre ribadito l'impegno a monitorare costantemente la situazione, assicurando che le esigenze degli agricoltori rimarranno una priorità nelle politiche locali. La disponibilità di acqua fino alla fine di agosto rappresenta un importante sollievo per il settore agricolo, che può così affrontare l'attuale crisi idrica con maggiore serenità.