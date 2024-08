Esordio amaro per il Milan: 2-2 contro il Torino al San Siro

PIERO CHIMENTI- Il Milan inizia il campionato con un pareggio sofferto, fermato sul 2-2 dal Torino al San Siro. I rossoneri, costretti a rincorrere per gran parte della partita, riescono a strappare un punto solo nei minuti finali, lasciando comunque l’amaro in bocca ai tifosi.Il Torino passa in vantaggio al 30', grazie a una sfortunata autorete di Thiaw. Nel tentativo di respingere un'azione pericolosa, il difensore rossonero finisce per trascinare il pallone nella propria porta, lasciando senza scampo Maignan.Nella ripresa, i granata raddoppiano al 65' con un colpo di testa di Zapata, abile a sfruttare un preciso cross di Lazaro e insaccare da distanza ravvicinata. Il Milan, sotto di due gol, sembra in difficoltà, ma non si arrende.All'89', i rossoneri accorciano le distanze grazie a Morata, che devia in rete un tiro di Reijnders, riaccendendo le speranze del Diavolo. Il Milan continua a spingere e, in pieno recupero, trova il gol del pareggio al 95'. Okafor, ben servito da un cross di Maleh, batte Milinkovic-Savic con un colpo di testa preciso, salvando così l'esordio stagionale dei rossoneri.Un pareggio che lascia il Milan con molti interrogativi, ma che dimostra anche il carattere della squadra, capace di rimontare nel finale. Tuttavia, il punto conquistato non nasconde le difficoltà emerse in campo, soprattutto in fase difensiva.