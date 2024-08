'HealthY AgeinG', l’invecchiamento in salute: oggi è possibile ad Alberobello

ALBEROBELLO - Con il patrocinio del Comune di Alberobello e il sostegno dell’Assessorato alle Politiche Sociali, venerdì 5 settembre (dalle 15 alle 20) presso l’ex Conceria di via Barsento si terrà la nuova edizione di “HealthY AgeinG”. Si tratta del progetto di invecchiamento in salute del Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari, che coinvolge nuovamente la città di Alberobello.L’Open Day è dedicato alla popolazione over 65: Donne e Uomini a cui saranno somministrati dei test di “Valutazione Multidimensionale”. L’esito della valutazione consentirà di prevenire il decadimento delle funzioni cognitive (come apprendimento, memoria, linguaggio ecc.) e consentire il successivo inserimento in percorsi assistenziali, programmi di promozione della salute e di socializzazione.Coordinato dalla dott.ssa Antonella Spica, responsabile del progetto “HealthY AgeinG”, l’evento è organizzato in collaborazione con la RSA Villa Argento, Proges e il Comune di Alberobello.“L’open day del 5 settembre – spiega Valentina Liuzzi, Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Alberobello – offre alle nostre cittadine e cittadini, che abbiano superato i 65 anni di età, l’opportunità di prendersi cura della propria salute e di prevenire le diverse forme di demenza, tra cui Alzheimer. Si tratta di un’importante occasione di prevenzione che, grazie al Dipartimento di Prevenzione ASL Bari, alla RSA Villa Argento e a Proges, sarà resa possibile e sarà resa gratuitamente ai nostri cittadini. Vincere lo stigma delle malattie neurologiche, è la prima forma di prevenzione!”