Bari, il sindaco Vito Leccese incontra Michele Laforgia: “Lavoreremo insieme per il bene dela città. Nelle prossime ore la squadra di governo”

BARI - Nel pomeriggio il sindaco Vito Leccese ha incontrato Michele Laforgia. Di seguito la sua dichiarazione: "Questo pomeriggio ho incontrato Michele Laforgia, con il quale abbiamo a lungo discusso e chiarito le ragioni delle incomprensioni dei giorni scorsi in merito all’impegno, da entrambi pubblicamente assunto sia il 17 aprile che il 12 giugno, di governare insieme, riunendo tutte le componenti della coalizione progressista con criteri di rappresentatività, competenza e pari dignità. Abbiamo discusso anche del documento a sua firma inviatomi due settimane fa a nome della Convenzione, ribadendo la mia volontà di condividere, nel rispetto dei ruoli, le scelte di fondo dell’amministrazione, la definizione del nuovo sistema delle deleghe assessorili, che dovranno garantire innovazione e testimoniare le priorità del prossimo governo cittadino, e le coordinate programmatiche, continuando e ultimando il percorso tracciato nelle settimane scorse. L’occasione è stata utile per chiarire le rispettive posizioni in merito alla recente ordinanza, da me assunta, in materia di sicurezza urbana che, essendo un atto a scadenza e di natura assolutamente temporanea e sperimentale, potrà essere opportunamente e utilmente integrata, soprattutto in relazione al potenziamento dei servizi di protezione sociale dei fenomeni di marginalità cittadina. Il dialogo, quindi, non è chiuso. Nelle prossime ore ultimerò le mie valutazioni per garantire alla città una squadra di governo con la quale affronteremo le sfide programmatiche che hanno accompagnato la campagna elettorale".