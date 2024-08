Incendio del 30 luglio a Pulsano: Scalera chiede sostegno per la comunità

BARI - Dopo il devastante incendio del 30 luglio scorso, che ha colpito duramente la comunità di Pulsano, il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera (La Puglia Domani) ha lanciato un appello alla politica affinché si impegni a ridare speranza e supporto ai cittadini. Scalera ha preso la parola durante un consiglio comunale monotematico, tenutosi oggi a Pulsano, per discutere delle conseguenze del disastro e delle azioni necessarie per aiutare la città a rialzarsi."L'incendio ha devastato ettari di bosco, abitazioni, automobili, attività commerciali e strutture ricettive, cancellando in poche ore i sacrifici e i sogni di una comunità laboriosa," ha dichiarato Scalera. "Ora è il momento di lavorare insieme per mettere in campo strumenti di sostegno a commercianti, imprenditori e famiglie che hanno visto anni di duro lavoro andare in fumo."Scalera ha inoltre ricordato di aver presentato un'istanza di audizione congiunta con la IV e V Commissione Consiliare per coinvolgere l'assessore regionale all'Ambiente, il sindaco di Pulsano e il capo della Protezione Civile regionale. Nelle prossime ore, il consigliere presenterà una richiesta di integrazione per includere anche il Coordinatore della Rete Professioni Tecniche Ionica, l’ingegnere Luigi De Filippis, che sta collaborando con l’amministrazione di Pulsano a un piano di prevenzione per evitare future tragedie.Scalera ha concluso il suo intervento impegnandosi a fare la sua parte per garantire risposte concrete e rapide alla comunità di Pulsano, auspicando una pronta calendarizzazione dell’audizione subito dopo la pausa estiva. "Lavorerò per restituire a Pulsano la sua vocazione turistica e ridare ai suoi cittadini la speranza di un futuro migliore."