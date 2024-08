Il mare di Taranto protagonista di Mediterraneo Open Water 2024

TARANTO - Il mare di Taranto sarà protagonista di Mediterraneo Open Water 2024, in programma i prossimi 21 e 22 settembre. Un campo gara spettacolare sarà allestito nelle acque del canale Navigabile, a ridosso del Ponte Girevole, del Castello Aragonese, dell'affaccio sulla Città vecchia. La manifestazione è organizzata da Mediterraneo Sport Taranto, rientra nei grandi eventi sportivi della Regione Puglia e si avvale della collaborazione del Comune di Taranto e del Comando Marittimo Sud della MM.Del mare di Taranto si parlerà nel corso dell'escursione in catamarano, in programma il prossimo 4 settembre, con imbarco alle ore 17.30, dal Molo Sant'Eligio di Taranto. L'evento è co-organizzato con Jonian Dolphin Conservation. Gli esperti di Jonian Dolphin Conservation e dell'Istituto Talassografico IRS-CNR di Taranto, illustreranno lo stato di salute del Mar Grande e del Mar Piccolo mentre le imbarcazioni costeggeranno i luoghi più belli e suggestivi della città dei due mari.Mediterraneo Open Water si disputerà sabato 21 e domenica 22 settembre. Il 21 mattina è in programma la gara sulla distanza del miglio marino (1850 metri); nel pomeriggio la gara kids di 450 metri. Domenica si svolgerà il Grand Prix Italia Nuoto di Fondo della Fin (Federazione italiana nuoto) sulla distanza di 3 km. Annunciata la presenza, di campioni internazionali come Domenico Acerenza, Barbara Pozzobon, la brasiliana Ana Marcela Cunha e l'ungherese Anna Olazs. Sarà a Taranto anche Fabrizio Antonelli, tecnico federale della Nazionale Italiana Nuoto di Fondo Mediterraneo Open Water, però, non è solo nuoto agonistico di altissimo livello. E' anche sport per tutti, inclusività, parità di genere, tutela del patrimonio marino e costiero, valorizzazione e promozione del territorio.NB. La presente comunicazione vale come invito a partecipare. Considerato il numero di posti limitato si prega di confermare la presenza all'indirizzo mail medi.openwater@gmail.com entro lunedì 2 settembre alle ore 17 (una persona per testata).