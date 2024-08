VALENZANO - Ennesimo incidente stradale nel Barese, questa volta ancora sulla strada tra Valenzano e Casamassima, tristemente nota per la sua pericolosità. Solo due giorni fa, su questa stessa arteria, un uomo di 57 anni ha perso la vita. L'ultimo schianto ha coinvolto una moto e un'auto, con il centauro che ha riportato le conseguenze più gravi.Il motociclista è stato trasportato d'urgenza in ospedale in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Locale, che ora sta indagando sulle cause dell’incidente per fare chiarezza sulla dinamica dello scontro.