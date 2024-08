Piastra oncoematologica Barletta, Caracciolo: 'Bene l'approvazione degli atti di gara, si procede nel rispetto dei tempi'

BARLETTA - “L'approvazione degli atti di gara per i servizi di ingegneria per la realizzazione di edifici da destinare alle unità operative di Ematologia ed Oncologia, relativamente alla nuova piastra oncoematologica dell'ospedale Dimiccoli di Barletta, rappresenta una buona notizia per il territorio ed è la certificazione che si sta procedendo nel rispetto dei tempi.“Nella commissione Sanità riunita lo scorso 31 luglio – afferma Caracciolo – era stato indicato nella fine di agosto il periodo utile per il bando di progettazione, l'approvazione degli atti di gara con il relativo bando che sarà pubblicato nei prossimi giorni indica un perfetto rispetto dei tempi. L'avvio della progettazione rappresenta un passo importante verso la realizzazione di un'opera che, finanziata con 8,9 milioni di euro di fondi statali ex articolo 20, sorgerà sugli spazi esterni al nosocomio barlettano nella zona limitrofa all'ingresso dedicato agli uffici amministrativi con un estensione di 2500 metri quadrati.“La nuova struttura – prosegue il consigliere regionale – vedrà la presenza di 16 posti letto di oncologia, 20 di ematologia, 30 poltrone di infusione oncologiche, 12 poltrone di infusione ematologiche, 4 sale per i trapianti (a fronte delle attuali due), 4 ambulatori e 2 ampie sale di attesa. Si tratta quindi di un'opera che andrà a rafforzare una volta di più la vocazione oncologica del “Dimiccoli” fornendo al territorio servizi sanitari sempre più adeguati ai bisogni della popolazione.“Il risultato raggiunto oggi è un importante passo in avanti verso la realizzazione dell'opera. Continuerò – conclude Caracciolo – a vigilare sul rispetto dei tempi e a tal proposito posso già comunicare la convocazione di una seduta della commissione sanità per la seconda metà di settembre al fine di fare un nuovo punto della situazione”.