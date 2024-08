Iniziati i lavori per il murales di Santa Rita a Bari

BARI - Finalmente, dopo anni di attesa, sono iniziati questa mattina i lavori per la realizzazione del Murales di Santa Rita nel giardino a lei dedicato nel quartiere San Paolo di Bari, all'incrocio tra Via Giovanni Candura e Via Pacifico Mazzoni.

Un sogno che diventa realtà

La richiesta per il murales era stata fatta da una devota di Santa Rita il 22 maggio 2019. Oggi, dopo anni di attesa, il sogno di centinaia di devoti si sta finalmente realizzando. Già dalle prime ore del mattino, decine di devoti della Santa e residenti del quartiere si sono recati sul posto per assistere all'inizio dei lavori e celebrare questo momento tanto atteso.

Un'inaugurazione attesa

L'inaugurazione del murales è prevista per mercoledì 18 settembre 2024, data in cui i fedeli potranno vedere completata l'opera dedicata alla loro amata Santa.

Ringraziamenti al Sindaco

Il responsabile del Comitato Santa Rita, Michele Genchi, ha espresso gratitudine al Sindaco di Bari, Antonio Decaro, per aver sostenuto il progetto e aver permesso la sua realizzazione. "È un giorno di grande gioia per tutti noi," ha dichiarato Genchi, "e siamo entusiasti di vedere il nostro sogno diventare realtà."

Un progetto di comunità

Il murales di Santa Rita non è solo un'opera d'arte, ma un simbolo di fede e speranza per la comunità del quartiere San Paolo. La partecipazione dei residenti e dei devoti testimonia l'importanza di questo progetto per la comunità locale e il forte legame con la Santa.

Con l'inizio dei lavori, la città di Bari si prepara a celebrare un evento significativo che rafforza il senso di comunità e devozione tra i suoi abitanti.