La Regione Puglia conferma la copertura totale delle borse di studio per il 2024/2025

BARI - La Regione Puglia, da anni impegnata nel garantire il diritto allo studio, ha nuovamente confermato la copertura totale delle borse di studio per tutti gli studenti universitari aventi diritto. L'assessore al Diritto allo Studio e Università, Sebastiano Leo, ha annunciato che anche quest'anno sono state stanziate risorse aggiuntive per un totale di 20 milioni di euro, destinati a questo scopo. La decisione è stata formalizzata con la Delibera di Giunta Regionale (DGR) 1802/2023, che pone l'accento sulla strategicità dell'obiettivo per l'anno accademico 2024/2025.

La copertura delle borse di studio sarà possibile grazie anche ai fondi del Programma Regionale FESR FSE+ 2021-2027, che nell'Asse Prioritario VI “Istruzione e Formazione” include la sub-azione 6.3.9 dedicata al diritto allo studio universitario e terziario. Con questo provvedimento, la Giunta ha inoltre definito i criteri per l’utilizzo delle risorse, assicurando il cofinanziamento regionale necessario per l’erogazione del Fondo Integrativo Statale. Questo permetterà di garantire il sostegno economico previsto per gli studenti, che varia da € 7.015,97 per i fuori sede, a € 4.100,05 per i pendolari, fino a € 2.827,64 per chi studia nella propria città.

L'assessore Leo ha sottolineato che questa scelta riflette la volontà politica della Regione di offrire pari opportunità a tutti gli studenti universitari pugliesi, trovando ogni anno le risorse necessarie per coprire tutti gli aventi diritto, nonostante le difficoltà derivanti dalle risorse statali non sempre sufficienti. “Esprimo il mio ringraziamento all’Autorità di Gestione per la prontezza con cui sostiene i nostri obiettivi”, ha aggiunto Leo.

L'ADISU Puglia ha stimato un fabbisogno finanziario complessivo di 115 milioni di euro, basato su un numero atteso di circa 23.100 domande di borsa di studio per il prossimo anno accademico. Oltre a ciò, la Giunta regionale ha approvato uno schema di Accordo con l'ADISU per rafforzare il diritto allo studio, includendo borse di studio ordinarie e straordinarie, supporto per studenti in mobilità internazionale e portatori di disabilità, al fine di sostenere gli studenti meritevoli e provenienti da famiglie a basso reddito.

L'assessore Leo ha concluso ricordando gli sforzi fatti dalla Regione per costruire un ambiente universitario sostenibile, offrendo non solo borse di studio ma anche servizi come il sostegno psicologico gratuito e progetti per l'integrazione degli studenti nelle città universitarie.

Raffaele Piemontese, vicepresidente della Regione e assessore al Bilancio, ha ribadito che il diritto allo studio rimane una priorità assoluta per la Regione Puglia, che utilizza tutte le risorse disponibili, sia regionali che europee, per garantire che nessuno studente debba rinunciare ai propri sogni per motivi economici.