La rotta di Renzi: un centro che guarda a sinistra

BARI - La rotta tracciata da Matteo Renzi, quella di “un centro che guarda a sinistra” citando De Gasperi, è una scelta di campo coraggiosa che guarda al futuro e che può diventare il punto di partenza per la costruzione di una grande area liberale e riformista all’interno del centro-sinistra.La complessità delle tensioni internazionali e un governo nazionale che, in un momento così critico, è ininfluente nella politica estera poiché concentrato sulla distruzione del sogno dell’Italia unita, richiedevano una chiara e inequivocabile presa di posizione immediata. L’esito delle politiche europee ha cristallizzato un dato incontrovertibile: il progetto del Terzo Polo non è praticabile finché ci saranno figure che pongono veti faziosi, come quelli imposti da Carlo Calenda. Pertanto, ben vengano le prese di campo coraggiose e le scelte che guardano al futuro, finalizzate a creare nuova aggregazione e impulso sui territori.Le elezioni francesi e inglesi dimostrano che è fondamentale anche per la sinistra la presenza di un’area moderata e riformista che possa accogliere le sensibilità oggi non rappresentate, come il cristianesimo democratico, il popolarismo, il liberismo sociale, che altrimenti continuerebbero a rifugiarsi nell’astensionismo pericoloso o nel voto di protesta populista che favorisce le destre.Si apre, dunque, una nuova fase di confronto anche dentro Italia Viva, aperta a tutti coloro che guardano con fiducia all’idea di mettersi o rimettersi in gioco e che vogliono contribuire in maniera operativa alla costruzione di un nuovo percorso politico fatto di idee e non più di veti. Sui territori partiremo da ciò che unisce prima che da ciò che divide: per questa ragione abbiamo aderito in tutti i comuni della provincia di Bari ai comitati per la raccolta firme del referendum contro l’autonomia differenziata.Stiamo organizzando per l’8 agosto, in linea con le direttive dell’organo nazionale, una giornata di sensibilizzazione e raccolta firme per il referendum. L’8 agosto sarà anche l’occasione per incontrare i tanti curiosi che in queste ore stanno aderendo al nuovo percorso di Italia Viva e che si stanno tesserando.Italia Viva, anche in Provincia di Bari, anche in Puglia, continuerà a giocare il proprio ruolo fondamentale in questa nuova fase politica fin dalle prossime regionali ed elezioni amministrative, valorizzando il patrimonio di relazioni costruite in questi anni. Con la consape