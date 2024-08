Leverano, taglio del nastro per 'Birra e Sound Circus': apertura con i Sud Sound System e domani i Tamburellisti di Otranto

LEVERANO (LE) - Inaugurazione stasera a Leverano in provincia di Lecce, per Birra e Sound, festival internazionale della birra e dell’arte birraia, che quest’anno spegne 18 candeline. La festa più attesa dell’estate salentina per l’edizione 2024 segue il tema "Circus". - Inaugurazione stasera a Leverano in provincia di Lecce, per Birra e Sound, festival internazionale della birra e dell’arte birraia, che quest’anno spegne 18 candeline. La festa più attesa dell’estate salentina per l’edizione 2024 segue il tema "Circus".





Dopo la cerimonia di inaugurazione, apertura in musica con i Sud Sound System & Bag A Riddim Band reading band e il loro ultimo album, Intelligenza Naturale. In pineta, gli Accasaccio, pop latin music, per un viaggio musicale strabiliante.





Domani sarà invece la volta de I tamburellisti di Otranto e i SuRealistas. Stasera inaugurazione sul palco centrale con la spillatura in diretta e il primo brindisi della kermesse, come da tradizione.





Dal 1 al 7 agosto l’area mercatale del comune salentino su 25mila metri quadri si trasforma in un’immensa agorà piena di luci, profumi, sapori, che quest’anno celebra la socialità, l’inclusività e la bellezza dello stare insieme. Un grande luna Park, spettacoli e artisti circensi e luminarie artigianali a tema renderanno ancora di più "circus" l’evento.





Sarà possibile degustare oltre 200 tipi di birre in arrivo da ogni parte del mondo e immergersi nell’universo artigianale, attraverso le 30 vie dedicate alle birre da filiera agricola e un area dedicate ad altre birre artigianali dalla Puglia.





Sul fronte cibo, mare terra e tipicità da tutta Italia, con attenzione anche a celiachia e intolleranze. La festa sarà accessibile a tutti, con ABILFESTA e l’integrazione Onlus grazie alla presenza di interpreti Lis per consentire l'ascolto dei momenti più salienti ai non udenti, e tutti i menù in Braille. Sarà inoltre garantito il servizio di assistenza grazie a personale altamente qualificato e ad un info point allestito per gli avventori con disabilità. Sono anche programmati dei tour con interpreti Lis (per tutti i servizi Abilfesta: https://birraesoundfestival.com/accessibilita/ ).





Sarà possibile saltare la fila per accedere alle aree beer e food, prenotando direttamente il ticket accedendo al sito web https://birraesoundfestival.com/





Tutte le sere animazione con lo staff di Ciccio Riccio e due concerti gratuiti sul palco centrale e sul palco in pineta.