Moving, la drammaturgia collettiva scritta da giovani baresi e ucraini under15

BARI - Giovedì 15 agosto alle 19.30, nel cortile del plesso Cirielli dell’istituto comprensivo Falcone-Borsellino, nel quartiere San Paolo di Bari, nell’ambito del “Response Festival”, progetto vincitore dell’avviso pubblico “Le Due Bari 2024” promosso dalla società cooperativa Teatro Stabile delle Arti Medievali, sarà proposta la prima nazionale di “Moving”, una drammaturgia collettiva scritta a più mani da ragazzi italiani e stranieri in età scolare.Lo spettacolo, un pezzo di scrittura comunitaria, su testo dello scrittore, filosofo e giornalista francese Albert Camus, a cui hanno preso parte bambini ucraini e baresi under15 che frequentano la scuola media e gli ultimi anni delle elementari, è un esperimento portato avanti sulla base di avanzati precedenti internazionali condotti in alcuni dei maggiori centri per la promozione della scrittura creativa contemporanea come il Royal Court Theatre di Londra.“È una somma delle tematiche trattate durante i laboratori svoltisi tra luglio e i primi di agosto – ha affermato l’attore e formatore Loris Leoci – al quale hanno partecipato giovani di varie fasce d’età e di provenienza. Hanno partecipato sia residenti del quartier San Paolo che ucraini fuggiti dalla guerra. La rilettura raccoglie le loro esperienze all’interno di un testo di Camus”.A portare in scena questa pièce sarà lo stesso Leoci, attore professionista anch’egli del quartier San Paolo e componente della Compagnia del Sole, con la quale ha recitato in diversi spettacoli. È fondatore della compagnia “Uno&Trio” assieme ad Antonella Carone e Tony Marzolla con la quale ha prodotto gli spettacoli “Alla moda del Varietà”, “ Tanto vale Divertirsi” “coSmic” “88 Frequenze” “Il Contrabbasso”. Ha preso parte a produzioni presso Piccolo Teatro di Milano, Compagnia del Sole, Teatro GiocoVita, Fondazione Petruzzelli, Compagnia Diaghilev, Progetto U.R.T. di Jurij Ferrini. Svolge un’intensa attività di produzione di spettacoli per bambini e ragazzi affiancata a quella di formazione teatrale per minori in scuole e associazioni del territorio nazionale.“Quello che mi ha maggiormente colpito al termine dei laboratori – ha spiegato Leoci – è stata la consapevolezza che si può essere ascoltati quando si ha qualcosa da dire. Con stupore e meraviglia i partecipanti a questi corsi hanno appurato che è possibile empatizzare con la loro quotidianità”.L’ingresso è libero sino ad esaurimento posti. È consigliata la prenotazione all’indirizzo ufficiostampaquartieridellarte@gmail.com.Plesso Cirielli – Via Molise 2-6 – BariInfoline: 3478874694Inizio spettacolo: 19.30