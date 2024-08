Musica, cabaret e teatro: Raffaello Tullo e l'Orchestra Filarmonica Pugliese incantano Palazzo Beltrani con SConcerto

TRANI - Il clou della programmazione artistica estiva di Palazzo delle Arti Beltrani continua a incantare con i suoi eventi speciali. Dopo il successo dei concerti di Tony Esposito e Gianmarco Carroccia, il primo settembre sarà la volta di uno spettacolo che fonde magistralmente musica classica, cabaret e improvvisazione teatrale. Raffaello Tullo, istrionico leader della Rimbamband, sarà protagonista insieme all’Orchestra Filarmonica Pugliese con SConcerto, un evento che mescola arie classiche e contaminazioni moderne in un susseguirsi di colpi di scena e risate.

In SConcerto, Tullo interpreta un solista ambizioso che mette alla prova l'intera orchestra in una competizione musicale tra armonia e disordine. La Primavera di Vivaldi, il Bel Danubio Blu e la Danza Ungherese n°5 di Brahms si fondono con brani pop e rock, dimostrando quanto sia pericoloso minare l'armonia, non solo in ambito musicale, con atteggiamenti prepotenti. Il pubblico si troverà immerso in un mix di solennità e umorismo, con esecuzioni classiche che si alternano a momenti di cabaret, creando uno spettacolo unico nel suo genere.

Dopo il successo di Contrattempi moderni il 27 luglio, Tullo torna a Trani con una nuova performance diretta da Giacomo Piepoli, pronta a coinvolgere il pubblico con ironia e talento. L'incontro tra un’orchestra dedita alla perfezione classica e un intrattenitore in cerca di espressione artistica crea una tensione comica che culmina in una "battaglia" musicale. Tra citazioni di classici come "Va pensiero" rivisitato in chiave trap e l'iconica scena di "Typewriter" di Jerry Lewis trasformata in "Whatsappwriter", Tullo unisce generazioni e abbatte le barriere della musica classica.

SConcerto rappresenta un'esperienza capace di coinvolgere spettatori di ogni età, annullando il timore reverenziale verso la musica colta e trasportando il pubblico in una dimensione dove l'arte diventa divertimento puro. Questo spettacolo rivoluzionario conferma Tullo come uno dei performer più apprezzati in Italia, mentre l'Orchestra Filarmonica Pugliese, riconosciuta tra le migliori del panorama regionale, continua a conquistare consensi.

Un evento da non perdere, dove la genialità di Tullo e la bravura dell'orchestra si fondono in una serata di grande spettacolo. I biglietti sono disponibili sul sito del Palazzo delle Arti Beltrani e su Vivaticket.

Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.00, con apertura porte alle 20.30. Per maggiori informazioni, contattare il numero 0883.50.00.44 o visitare il sito www.palazzodelleartibeltrani.it.