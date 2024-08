Otranto, l’Emiro del Qatar è tornato

. OTRANTO - E’ tornato. L’Emiro del Qatar è tornato anche quest’anno a Otranto, come fece nel 2018 (tocco anche Brindisi), 2022 e 2023 (sostò a Napoli).E’ stato infatti avvistato nei vicoli fascinosi del delizioso centro storico della Città dei Martiri (tanto amati da Carmelo Bene e Maria Corti) confuso con i turisti, e alcuni residenti ce l’hanno segnalato mandandoci dei video (sia mentre fa acquisti col suo gruppo al seguito, che del lussuoso yacht al largo) che, per ovvie ragioni, non possiamo pubblicare.Tamin bin Hamad alThani è stato Emiro del piccolo Stato nel Golfo Arabico dal 1995 al 2013. E’ anche il fondatore e l’editore dell’emittente panaraba Al-Jazeera, una delle più viste dagli Arabi.Lo yacht si chiama “Katara” , è lungo circa 124 metri, è affidato alle cure di ben 70 uomini di equipaggio e al momento ospita circa 80 persone.L’Emiro avrebbe cenato in un famoso ristorante. Proveniente dallo Jonio (Gallipoli), Otranto è solo una tappa: pare sia diretto in Grecia.