Barletta Piano Festival: due concerti da Masterclass alla scoperta di nuovi talenti

BARLETTA - La diciottesima edizione del Barletta Piano Festival si chiude giovedì 8 e sabato 10 agosto (ore 21.15), nel salone dell’Hotel La Terrazza, con i concerti dei corsisti iscritti alla Masterclass di perfezionamento pianistico, che quest’anno ha fatto registrare un numero record di iscrizioni, ben venticinque. Le lezioni sono state tenute in questi giorni dal direttore artistico Pasquale Iannone, concertista di fama internazionale ma anche didatta di grande esperienza, grazie al quale si sono formati diversi nuovi talenti degli ottantotto tasti, anche pugliesi, molti dei quali hanno trovato spazio nel corso degli anni all’interno delle programmazioni della manifestazione organizzata dagli Amici della Musica «Mauro Giuliani», iniziativa nata per rappresentare un punto di riferimento per i grandi interpreti del pianoforte e i vincitori dei più prestigiosi concorsi internazionali, ma anche per essere vetrina a disposizione delle nuove generazioni di musicisti.Dunque, cala il sipario sull’edizione 2024 del Barletta Piano Festival, che ha acceso i riflettori su alcune figure di spicco del concertismo internazionale, dal britannico Yuanfan Yang, vincitore del primo premio al Concorso Casagrande 2022, ad Alessandro Taverna, esploso sulla scena internazionale dopo l’affermazione nel 2009 al Concorso Pianistico di Leeds, dall’ucraina Anna Kravtchenko, vincitrice del Concorso Busoni nel 1992, alla polacca Joanna Trzeciak sino ai nostri Roberto Corlianò e Antonio Di Cristofano, passando per diversi altri ospiti internazionali, con un focus sui talenti emergenti di altri Paesi, tra cui la cipriota Anna Avramidou, un anno fa vincitrice del Franz Liszt Young Artists International Piano Competition di Weimar.Info 347.6194215 - barlettapianofestival.it