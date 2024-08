Parigi '23: Nadia Battocletti medaglia di bronzo provvisoria nei 5.000 metri

Instagram

– La keniana Faith Kipyegon è stata squalificata per "ostruzione" durante la finale dei 5.000 metri, consentendo temporaneamente all'azzurra Nadia Battocletti di conquistare la medaglia di bronzo. Tuttavia, l'ufficialità del risultato è ancora in sospeso, in attesa dell'eventuale ricorso del Kenya.

Kipyegon aveva concluso la gara al secondo posto, dietro alla connazionale Beatrice Chebet, medaglia d'oro, e davanti all'olandese Sifan Hassan. Nadia Battocletti aveva tagliato il traguardo in quarta posizione, staccata di quasi 3 secondi. Le telecamere dei giudici hanno però catturato Kipyegon mentre sbracciava e spingeva un'avversaria nel penultimo giro per uscire dal gruppo, portando alla sua squalifica dopo pochi minuti.

Attesa per il ricorso del Kenya

La decisione della squalifica di Kipyegon è soggetta a ricorso da parte del Kenya, e la risposta dei giudici della World Athletics sarà determinante per confermare o modificare il podio.

Le parole di Nadia Battocletti

"Bisogna aspettare appelli e contrappelli, per ora penso al quarto posto. Comunque sono molto felice per come è stata la gara e per come mi sono comportata," ha dichiarato Nadia Battocletti ai microfoni della Rai. L'azzurra ha espresso soddisfazione per aver accantonato l'infortunio e ritrovato la forma fisica: "Sono contenta perchè ho accantonato l'infortunio e le gambe hanno cominciato a girare. Ora, se sto bene, punto anche a partecipare ai 10.000."