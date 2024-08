Parigi ‘24: L’Italia chiude con 40 medaglie e una storica vittoria nella Pallavolo Femminile

PARIGI - Oggi si sono concluse le Olimpiadi di Parigi 2024, segnando la fine di un’entusiasmante competizione che ha visto l’Italia chiudere al nono posto nel medagliere, eguagliando il bottino della precedente edizione. Con un totale di 40 medaglie, l’Italia conferma la sua eccellenza nello sport, ma con due ori in più rispetto a Tokyo 2020.

Il momento più alto per il nostro Paese è arrivato dalla pallavolo femminile, dove le azzurre, guidate dal leggendario Julio Velasco, hanno conquistato una storica medaglia d’oro. In una finale dominata, l’Italia ha sconfitto gli Stati Uniti con un netto 3-0, portando a 12 il numero totale di ori italiani a questi Giochi.

Complessivamente, l’Italia ha ottenuto 14 ori, 13 argenti (tre in più rispetto a Tokyo) e 15 bronzi. Il risultato di Parigi conferma una costante presenza italiana sul podio: per il terzo ciclo olimpico consecutivo, da Rio 2016 a Parigi 2024, l’Italia Team ha vinto almeno una medaglia in ciascuno dei 36 giorni di gare.

Purtroppo, non tutte le nostre atlete sono riuscite a raggiungere il podio. Elena Micheli e Alice Sotero, impegnate nella finale del pentathlon moderno, hanno concluso rispettivamente al quinto e al quattordicesimo posto. Letizia Paternoster ha chiuso tredicesima nell’Omnium di ciclismo.

In serata, si è tenuta la cerimonia di chiusura della 33esima edizione dell’era moderna delle Olimpiadi. Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo hanno avuto l’onore di essere i portabandiera dell’Italia durante lo spettacolare evento. Durante lo show conclusivo, è avvenuto il tradizionale passaggio del testimone alla prossima città ospitante: Los Angeles, che accoglierà i Giochi nel 2028.

Le Olimpiadi di Parigi si chiudono dunque con un bilancio positivo per l’Italia, che può guardare con ottimismo alle sfide future, forte di una squadra che ha dimostrato ancora una volta di essere tra le migliori al mondo.