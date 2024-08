Parma, neonato trovato morto in un giardino

PARMA - Proseguono senza sosta le indagini dei Carabinieri, coordinate dalla Procura di Parma, sul tragico caso del neonato trovato morto ieri in un giardino di una villetta a Vignale di Traversetolo, in provincia di Parma. Gli inquirenti stanno lavorando a 360 gradi per risalire all'identità del neonato e della madre, utilizzando anche il test del DNA come uno degli strumenti chiave.La Procura di Parma, sotto la guida del procuratore Alfonso D'Avino, ha deciso di affidarsi ai RIS dei Carabinieri per effettuare l'analisi genetica, sperando di ottenere informazioni cruciali che possano indirizzare le indagini. Il corpo del neonato, che aveva solo pochi giorni di vita, è stato rinvenuto all'interno di un sacco dal proprietario della villetta, il quale ha immediatamente allertato le autorità.Parallelamente, è stata disposta l'autopsia sul corpo del neonato, che sarà eseguita dalla responsabile dell'Istituto di Medicina Legale di Parma, coadiuvata da un fetologo. L'esame dovrà chiarire le modalità, le cause e l'epoca del decesso, oltre a determinare con precisione l'età della piccola vittima.Le indagini non si limitano però all'autopsia. I Carabinieri stanno setacciando gli ospedali della zona, alla ricerca di informazioni su donne che recentemente potrebbero aver partorito. Inoltre, si stanno cercando testimoni che possano fornire dettagli utili su chi abbia abbandonato il corpo nel giardino, un luogo che presenta un accesso non diretto e protetto da recinzioni. La Procura ha lanciato un appello alla popolazione, invitando chiunque abbia informazioni utili a rivolgersi ai Carabinieri.Il proprietario della villetta, che ha fatto la macabra scoperta, è ancora profondamente scosso. "Quando lo abbiamo visto non volevamo credere ai nostri occhi," ha raccontato alla Gazzetta di Parma. "Abbiamo chiamato subito il 118, ma purtroppo è stato tutto inutile. Lo abbiamo trovato in una parte del giardino che si trova fra la nostra casa e quella dei vicini, che sono in ferie. Noi siamo passati di lì nella serata di giovedì e poi nessuno ha più percorso quel vialetto." Le sue parole suggeriscono che il corpo potrebbe essere stato abbandonato durante la notte.