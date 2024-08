PhEST 2024: torna a Monopoli il festival internazionale di fotografia e arte, tema centrale il sogno

MONOPOLI - Dal 30 agosto al 3 novembre 2024, Monopoli ospiterà la nona edizione di PhEST, il festival internazionale di fotografia e arte contemporanea, quest'anno incentrato sul tema del Sogno. Con la direzione artistica di Giovanni Troilo, la curatela fotografica di Arianna Rinaldo e quella per l’arte contemporanea di Roberto Lacarbonara, l'evento presenta 33 mostre e installazioni di artisti di fama internazionale, trasformando la città in un epicentro di arte e ispirazione.

Man Ray e l’omaggio al Surrealismo

La retrospettiva dedicata a Man Ray, in occasione del centenario del Manifesto del Surrealismo, è la mostra principale di questa edizione. Curata da Lacarbonara e Troilo, in collaborazione con l'Archivio Storico delle Arti Contemporanee “La Biennale di Venezia”, sarà ospitata nel Castello Carlo V.

Focus Palestina

PhEST affronta anche le problematiche attuali con il Focus Palestina, una memoria fotografica che esplora la vita palestinese tra fine XIX e inizio XX secolo, con lavori di Adam Rouhana, Antonio Faccilongo e Maen Hammad, che riflettono su conflitti e resistenza culturale.

Installazioni e opere

A Palazzo Palmieri sarà esposta la Warka Tower 1.9, una struttura sostenibile alta 10 metri capace di raccogliere acqua dall'aria tramite condensazione. Il festival si estenderà anche in luoghi storici come il Monastero di San Leonardo e la Chiesa di S. Angelo in Borgo, di recente restaurata.

Artisti di fama internazionale come Nariman Darbandi, Bruce Eesly, Peter Menzel e molti altri esporranno le loro opere, mentre artisti italiani come Pier Alfeo e Fabrizio Cicero esploreranno l’arte contemporanea.

Inaugurazione e contest

Il festival si aprirà ufficialmente il 30 agosto in Piazza Palmieri, seguito da un DJ set e numerosi eventi musicali, con artisti come C’mon Tigre e Protopapa. La PhEST Pop Up Open Call, contest internazionale con 759 progetti da 62 paesi, ha premiato Antone Dolezal, Nico Palmisano e Celestino Marco Cavalli.

Mobilità e accessibilità

Trenitalia si conferma partner ufficiale, offrendo collegamenti e sconti per chi raggiunge Monopoli in treno per visitare la mostra. Un'opportunità unica per vivere l'arte contemporanea immersa nel paesaggio pugliese.

PhEST continua a celebrare la creatività e il sogno, proponendo una riflessione sull'arte e le sue molteplici forme espressive, in un connubio perfetto tra tradizione e innovazione.