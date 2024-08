Presentato il Taranto Beer Fest 2024

TARANTO - Dopo lo straordinario successo della prima edizione dell’anno scorso con oltre 20.000 presenze, torna al Parco Cimino il “Taranto Beer Fest”, la più importante manifestazione di questo tipo organizzata sul territorio!Formula vincente non si cambia: anche la seconda edizione del Taranto Beer Fest si terrà per quattro serate, da giovedì 8 a domenica 11 agosto, con inizio alle ore 20.00 nell’area antistante il Parco Cimino che, interamente recintata per l’occasione, è stata messa a disposizione dal Comune di Taranto in collaborazione con Kyma Mobilità.Saranno quattro imperdibili serate, presentate dalla cantautrice e producer Chiara Turco, ognuna con un ricco programma di iniziative di intrattenimento per piccini e adulti, il mercatino dell’artigianato e una grande area food and beverage con più di 1.000 posti a sedere e tantissimi stand per degustare le eccellenze della gastronomia di mare e di terra e – la vera regina della manifestazione – 45 tipi di birra alla spina, nazionali e internazionali, anche gluten free e no alcol!Anche grazie alla collaborazione di Michelangelo Busco, Direttore del Teatro Fusco, sul grande palco dell’area spettacolo del Taranto Beer Fest ogni sera ci sarà uno spettacolo di cabaret con un grande artista nazionale: da Zelig Stefano Chiodaroli e Vincenzo Albano, poi la popolarissima Valentina Persia e il pugliesissimo Gianni Ciardo; a seguire ogni sera ci sarà un concerto con importanti band: Après La Classe, Adika Pongo, Los Locos ed Emanuele Montella e la sua band; le serate saranno concluse da un DJset con in consolle i migliori professionisti del territorio, una scelta per valorizzare i nostri talenti.Da un’idea dell’imprenditore Filiberto Fiorino, il “Taranto Beer Fest” è organizzato, con il patrocinio del Comune di Taranto e della Regione Puglia, da Athena Aps in collaborazione con l’Agenzia “Posizioni Note” di Leandra Attanasio.La manifestazione è stata presentata in conferenza stampa che, moderata dal giornalista Marco Amatimaggio, è stata aperta dall’intervento di Paola Greco, Presidente di Athena Aps, che ha sottolineato l’aspetto sociale della manifestazione: «gli oltre venti ragazzi che opereranno negli stand delle birre, per una settimana hanno frequentato un corso di formazione sulla spillatura tenuto dal referente della Fiorino srl, un esperto del settore che a sua volta si è formato e continua a formarsi presso l’Università della Birra in Germania. Per loro, è il nostro auspicio, questa importante esperienza potrà essere utile per un futuro inserimento nel mondo del beverage; uno di loro, inoltre, frequenterà uno stage retribuito di sei mesi presso l’azienda Fiorino Srl di Filiberto Fiorino».La parola è poi passata proprio a Filiberto Fiorino, titolare di Fiorino Srl e di Buy&Go drinks food and more di San Giorgio Jonico le due aziende main sponsor della manifestazione.«Forte dell’esperienza cinquantennale della mia azienda – ha spiegato Filiberto Fiorino – anche quest’anno ho voluto mettere a disposizione del territorio il mio bagaglio esperienziale nel mondo del beverage, coinvolgendo Athena Aps e Posizioni Note nell’organizzazione di un evento che vede nuovamente il “privato” investire importanti risorse per offrire a tutti una manifestazione che, grazie al successo della prima edizione, è diventata un appuntamento fisso dell’estate tarantina. Quest’anno, in particolare, abbiamo raddoppiato il budget per gli artisti e ampliato notevolmente la scelta e la varietà dell’offerta di birra e di gastronomia, triplicando gli stand e sempre puntando alla qualità».Apprezzamento per l’iniziativa è stato espresso in conferenza stampa da Michele Mazzariello, l’assessore comunale alle Società Partecipate e Affari Generali: «come Amministrazione Melucci abbiamo fortemente voluto essere vicini a questa manifestazione perché mostra la Taranto migliore, quella che non si lamenta, quella che, con le proprie competenze e risorse, si rimbocca le maniche e costruisce qualcosa a favore della comunità senza aspettare che siano gli altri a farlo!»«Questa manifestazione – ha poi detto l’assessore Michele Mazzariello – ha il grande pregio di offrire l’opportunità per trascorrere una serata in allegria e spensieratezza alle famiglie con i bambini, ma anche ai ragazzi con i concerti e i DJset, senza alcun problema di parcheggio e senza dover fare chilometri e chilometri, una formula vincente che mette insieme diverse generazioni».Mauro Tatulli, Direttore Centro Commerciale “Porte dello Jonio” gestito da Nhood, ha infatti confermato che «anche quest’anno tutti potranno usufruire gratuitamente dei nostri parcheggi per poi recarsi al Parco Cimino distante poche decine di metri; si rinnova così una bella sinergia tra noi di Porte dello Jonio e il Taranto Beer Fest, due realtà che, seppur in modo diverso, offrono opportunità alla comunità».Da tutta la città sarà possibile raggiungere il Taranto Beer Fest anche con gli autobus di Kyma Mobilità che nell’occasione “torneranno” a utilizzare il vecchio capolinea di Via Consiglio adiacente a Porte dello Jonio, senza arrivare al Parco Cimino dunque, come annunciato in conferenza stampa da Daniele D’Ambrosio, il Presidente di Kyma Mobilità che ha ringraziato il personale per la collaborazione nell’affrontare questa variazione di percorsi e fermate.Tutti gli autobus extraurbani continueranno invece a utilizzare il terminal bus di Cimino che durante la manifestazione sarà raggiungibile solo venendo da San Giorgio; il tratto di strada provenendo da Taranto sarà infatti chiuso al traffico dal rondò fino all’ingresso del terminal bus Cimino, per permettere a tutti di raggiungere il Taranto Beer Fest in sicurezza, in conferenza stampa sono state ringraziate la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine per la collaborazione.Il Presidente di Kyma Ambiente, Giampiero Mancarelli, ha annunciato che «l’azienda garantirà la fornitura di carrellati per una corretta raccolta differenziata dei rifiuti nell'area dell'evento, oltre alle attività di pulizia in collaborazione con la cooperativa “Nuovo Turismo”, per vivere al meglio le quattro serate del Beer Fest 2024».Leandra Attanasio, titolare dell’agenzia “Posizioni Note”, ha poi spiegato che «l’ingresso individuale al Taranto Beer Fest prevede al botteghino un ticket di 7 € che comprende la consumazione di una birra o una bevanda analcolica agli stand beverage, disponibile anche un ticket di ingresso da 10 € con la consumazione di due bevande; entrambi i ticket permettono l’accesso all’area del Taranto Beer Fest in cui tutte le attrazioni e gli spettacoli sono gratuiti; al Taranto Beer Fest i bambini fino a 12 anni entrano gratuitamente in compagnia di un adulto».L’acquisto di bevande agli stand beverage è possibile solo con token da 1 € ciascuno che possono essere acquistati con contanti o mediante Pos alle casse all’interno della manifestazione, mentre agli stand gastronomici può essere usato il contante.Nell’area food and beverage saranno disponibili, oltre a un “box bar” che proporrà altri tipi di bevande, numerosi stand gastronomici in grado di soddisfare anche i palati più esigenti con braceria, panini gourmet, friggitoria, prodotti da forno e focaccia e gastronomia a base di pesce.Come ha poi sottolineato Filiberto Fiorino in conferenza stampa «la protagonista assoluta sarà ovviamente la birra, con la possibilità di degustare 45 diverse birre alla spina nazionali e internazionali, anche gluten free e no alcol; tra le birre del “Taranto Beer Fest” ci saranno anche Augustiner Lager e Pils, Wieninger Lager e Pils, Tête De Mort Triple e Amber, Blanche de Namur, Antoniana Eremitani, Mikkeller Ipa, Schneider Weiss, St. Bernardus Tripel e Amber, Porterhouse, Sierra Nevada Torpedo Ipa, Mikkeller Blanche, Löwenbräu Lager, Tennents Super, Goose Midway Ipa, Leffe Ambé, Franziskaner, Heineken, Moretti filtrata a freddo, Ichnusa, Messina cristalli di sale, Schmucker Pils, Messina Vivace, Gambrinus Lager, Pilsner Urquell, Raffo, Kozel Lager e Dark, Raffo Grezza, Peroni, Meantime Anytime, Peroni Red, Nastro Azzurro, Grolsch Weiss e Lager, Peroni Bianca, Peroni non filtrata, Peroni Cruda e St Benoit Ambree, Blanche, Triple e Supreme.Oltre al mercatino dell’artigianato, ci sarà un'area dedicata all'arte e all'intrattenimento con tante attività per tutta la famiglia, organizzate in collaborazione con il collettivo LA Factory, mentre gli artisti di strada saranno curati dai Pachamama.Ci sarà il laboratorio di stampa artigianale con i timbri che permetterà a tutti, supportati dagli operatori di LA Factory, di creare una personalissima composizione sulla birra che potrà essere portata a casa come ricordo della serata!Illustratori di fama nazionale si sfideranno in una straordinaria “battle di live painting” coinvolgendo i presenti, mentre per i più piccoli ci saranno i laboratori di lettura e i workshop curati dalle libraie di “Ciurma – Libreria per bambini” che faranno divertire i bambini immergendoli in un mondo di sogno.Da un’idea dell’imprenditore Filiberto Fiorino, il “Taranto Beer Fest” è organizzato, con il patrocinio del Comune di Taranto e della Regione Puglia, da Athena Aps in collaborazione con l’Agenzia “Posizioni Note” di Leandra Attanasio.Main sponsor di “Taranto Beer Fest” sono Fiorino Srl di Filiberto Fiorino e Buy&Go drinks food and more di San Giorgio Jonico.L’evento è sostenuto da Centro Commerciale “Porte dello Jonio” gestito da Nhood, Pascar Group, Concessionaria Auto “Five Motors”, ABInBEV, Birra Peroni 1846, Coca-Cola original taste, InterBrau e Heineken.Partner tecnici sono Kyma Mobilità, Kyma Ambiente, Vittoria Assicurazioni, Società Cooperativa “Nuovo Turismo”, Cool Trans Trasporti, Mister Ghiaccio fresco e puro, Service Plus di Marino Albano, Provinciali Service, De Luca Costruzioni di Bruno De Luca e A.M.G. S.rl Taranto.Giovedì 8 agosto si inizia alla grande con il cabarettista di Zelig Vincenzo Albano che proporrà i monologhi, le riflessioni e i punti di vista di un comico quarantenne che fa i conti con la vita quotidiana e, soprattutto, con l’età che avanza, per poi farci riflettere con una sferzata caustica sui luoghi comuni e sulle manie di tutti noi, dallo sport allo shopping. A seguire ci sarà il concerto degli Après La Classe: con il loro inconfondibile ritmo allegro e gioioso, questi straordinari musicisti riescono a fondere perfettamente i ritmi tradizionali della cultura pugliese con i generi musicali più eclettici: dallo Ska-Punk al Rock, dal Reggae alla Dance. Una band capace di rappresentare un connubio perfetto tra radici e apertura alla multiculturalità. Il DJset di Ciro Merode concluderà la prima serata del Taranto Beer Fest.Venerdì 9 agosto sul palco del Taranto Beerr Fest arriva Gianni Ciardo che saprà far ridere e sorridere il pubblico di tutte le età, come solo lui sa fare, guidandolo in un viaggio fra le righe del surreale, tipico della comicità del popolarissimo artista. A seguire ci saràmil concerto degli Adika Pongo con una performance dedicata alla “Soul Disco” di band come gli Chic, gli Earth Wind & Fire e le Sisters Sledge: sarà un autentico “Tribute to The Disco”, una serata imperdibile tra brani originali e omaggio a grandi band, in cui sarà impossibile restare seduti. La serata sarà conclusa dal DJset di Lello Santoro.Sabato 10 agosto direttamente da “Zelig” e “Colorado” arriva il comico “panettiere” Stefano Chiodaroli che promette una serata di risate indimenticabili! Il popolarissimo cabarettista saprà mescolare humor e passione per la musica, esibendosi, tra uno sfilatino e una pagnotta, anche con la chitarra. A seguire ci sarà il concerto del duo Los Locos, con i due esperti musicisti interpreti e produttori di noti brani di genere pop latino come ‘El Meneaito’, ‘Mueve la colita’ e ‘La vuelta’, e di album di successo come ‘El tic tic tac’, ‘Salta’, ‘La Mamba’, oltre alla canzone originale in lingua italiana ‘Ai Ai Ai’ diventata sigla delle prime stagioni della nota fiction di Rai 1 ‘Un medico in famiglia’. Il DJset di Don Ciccio concluderà la serata.Domenica 11 agosto gran finale al Taranto Beer Fest con il cabaret di Valentina Persia con il suo irresistibile spettacolo “Ma che te ridi?!”: attrice, comica e ballerina, con una simpatia fuori dal comune e una presenza scenica inimitabile, Valentina Persia è conosciuta dal grande pubblico come un’istrionica cabarettista dalla barzelletta sempre pronta, nonché per le sue inimitabili imitazioni di personaggi famosi! A seguire Emanuele Montella e la sua band proporranno uno straordinario spettacolo dedicato alla musica classica napoletana, ma riarrangiata in puro stile notti capresi. Con passione e maestria, i musicisti portano una nuova interpretazione alle melodie tradizionali partenopee, coinvolgendo il pubblico in un viaggio musicale che spazia dalle melodie senza tempo agli accattivanti ritmi contemporanei. Il DJset di Gion Uein concluderà la serata.