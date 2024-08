Putignano è ufficialmente una Città italiana

BARI - Putignano, un gioiello situato nella Murgia della città metropolitana di Bari, in Puglia, è una località ricca di storia, cultura e bellezze naturali. Questo affascinante borgo è noto soprattutto per il suo antico Carnevale, le sue aziende manifatturiere tessili e le spettacolari grotte carsiche. Il centro storico, circondato dalla moderna viabilità cittadina, si distingue per le sue strette viuzze che si aprono su piazze di varie dimensioni, come la splendida piazza Plebiscito, vero cuore del paese. Ma oggi, Putignano può vantare un nuovo prestigio: il titolo onorifico di Città.L’onorificenza del titolo di CittàIl 27 giugno scorso, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito a Putignano il titolo di Città, come annunciato dal sindaco Michele Vinella e riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Con questo riconoscimento, Putignano si unisce agli circa 80 comuni pugliesi che possono fregiarsi di tale titolo. Tra questi, la città più antica è Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia, che detiene questo onore sin dal 1401 e oggi è patrimonio Unesco.Le ragioni del riconoscimentoIl prestigioso titolo conferito a Putignano è frutto di diversi fattori. Il più noto è senza dubbio il Carnevale, le cui origini risalgono al 1394, un evento che ha segnato profondamente la storia e la cultura della città. Il Carnevale di Putignano è uno dei più antichi d’Europa, nato durante le incursioni saracene che spinsero la popolazione a spostare le reliquie di Santo Stefano da Monopoli verso l’entroterra, scegliendo Putignano come luogo sicuro.Ma il Carnevale non è l’unico motivo di questo riconoscimento. La relazione del Ministero dell’Interno ha sottolineato la rilevanza storica ed economica del territorio fin dal X secolo d.C., evidenziando anche la presenza dei Cavalieri di Malta nel 1317. Inoltre, Putignano vanta un patrimonio architettonico e monumentale di grande valore, come la Chiesa di Santa Maria La Greca, che conserva un’icona bizantina e le reliquie di Santo Stefano, protettore della città dal 1646, e la Basilica di San Pietro, che custodisce un presepe in pietra policromata.Tra i luoghi d’interesse spiccano il Museo Civico Principe Guglielmo Romanazzi Carducci, con la sua raccolta d’armi e il suggestivo “Salone Giallo”, il Teatro Comunale Giovanni Laterza, recentemente restaurato, e la Biblioteca Comunale, che custodisce oltre 70.000 volumi.Le grotte carsiche e le personalità illustriLe grotte carsiche di Putignano sono tra le più suggestive della Puglia. La Grotta del Trullo, situata a circa un chilometro dal centro storico, è una delle principali attrazioni naturalistiche del territorio, mentre la Grotta di San Michele Arcangelo, con la sua chiesa sotterranea, rappresenta un altro tesoro nascosto.Putignano ha dato i natali a diverse personalità illustri, tra cui lo scultore Stefano da Putignano, la nobildonna Francesca Antoniano, il fondatore della casa editrice Edizioni Laterza Giovanni Laterza, il Principe Romanazzi Carducci e l’imprenditore Cesare Contegiacomo.In conclusione, il riconoscimento di Putignano come Città è un onore che riflette perfettamente la sua ricca storia, il patrimonio culturale e le bellezze naturali che la contraddistinguono. Questo titolo non fa che confermare ciò che già molti sanno: Putignano è un vero incanto nel cuore della Puglia.