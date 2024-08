LECCE - La Procura di Lecce ha avviato un'inchiesta in seguito al ritrovamento del corpo senza vita di un giovane di 23 anni di origini rumene, avvenuto lo scorso 23 agosto in un’abitazione di Parabita. La pm responsabile del caso ha disposto un’autopsia per chiarire le cause del decesso, mentre si indaga per istigazione al suicidio. Al momento, l’inchiesta è a carico di ignoti. L'ispezione cadaverica preliminare non ha rilevato segni evidenti di violenza sul corpo del ragazzo.