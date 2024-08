Salento, anche quest’estate tra le mete più ambite dai turisti

LECCE - Il Salento anche quest’estate si è rivelato una delle mete più scelte da parte di moltissimi turisti provenienti dal resto d’Italia ma anche da diverse parti del mondo.

Vista l’alta affluenza di persone che soggiornano in questo periodo nel nostro territorio, anche quest’anno, in occasione della vigilia e dell’intera giornata di Ferragosto, il Questore Modeo ha voluto rafforzare il dispositivo in servizio di controllo del territorio nella città di Lecce ed in tutta la provincia.

All’esito dell’attività svolta dagli agenti della Questura, di tutti i Commissariati di P.S. della provincia e con l’ausilio delle pattuglie delle specialità e del Reparto Prevenzione Crimine di Lecce, il bilancio annovera l'identificazione di 1.254 persone, il controllo di 316 veicoli, la denuncia in stato di libertà di 7 persone per reati contro la persona e contro il patrimonio e l’emissione di 2 fogli di via obbligatori.

Al rafforzamento del controllo del territorio si sono aggiunti servizi di ordine e sicurezza pubblica predisposti in occasione di manifestazioni altamente ricettive come i festeggiamenti religiosi in onore dei Santi Martiri a Otranto, la Processione in mare a Santa Maria di Leuca, la festa in onore di San Rocco a Torre Paduli e i vari concerti e spettacoli con artisti di fama internazionale che si sono esibiti in tutta la provincia.