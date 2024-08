ROMA - “Profondamente rattristato dalla notizia della morte di Enrico Santaniello". Così in una nota il ministro per gli Affari regionali Raffaele Fitto.“Con Enrico - prosegue - ho condiviso il governo della Regione Puglia, io in qualità di presidente e lui di assessore all’Urbanistica. Sono stati anni di grandi visioni e progettualità per la nostra regione, dei quali Santaniello è stato uno dei grandi protagonisti del territorio, Foggia, che lo aveva adottato".“Ma con Enrico perdo anche un amico. Sono vicino alla sua famiglia e alla sua comunità.”