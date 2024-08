BARI - Un grave incidente stradale si è verificato a Bari, in via Trisorio Liuzzi, nel quartiere Loseto, causando la morte di un motociclista. La vittima, un barese di 36 anni, ha perso la vita sul colpo dopo che il suo scooter si è schiantato violentemente contro un'auto che procedeva nel senso opposto di marcia.Nonostante la gravità dell'impatto, la donna alla guida dell'auto e suo figlio sono sopravvissuti, riportando ferite ma non in pericolo di vita. Le condizioni dell'auto, pesantemente danneggiata, fanno pensare a un miracolo per la loro salvezza.Le autorità stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'incidente.