Serie C: il Monopoli acquista l' attaccante argentino Federico Manuel Vazquez dal Perugia

FRANCESCO LOIACONO - Il Monopoli ha acquistato l’ attaccante argentino Federico Manuel Vazquez 31 anni a titolo definitivo dal Perugia per il prossimo campionato di Serie C. Il calciatore ha firmato un contratto con i biancoverdi fino al 30 giugno 2026. Nella scorsa stagione Vazquezha disputato 21 partite e realizzato 5 reti nel Perugia nel girone B di Serie C. Nella sua carriera ha giocato nel Troina, nel Siracusa, nella Virtus Francavilla Fontana, nel Catanzaro, nel Gubbio, nel Perugia, nell’Estudiantes di Merida, nel Velez Sarsfield e nell’ Instituto ACC. E’ alto 1,81 centimetri, molto veloce, ha un notevole controllo di palla. E’ molto bravo di testa e in particolare nelle conclusioni di destro. Ha vinto una Supercoppa Argentina con il Velez Sarsfield nel 2013. Vazquez sarà certamente un rinforzo importante per il centrocampo del Monopoli nella prossima stagione.