Serie A: il Lecce cede 0-4 all'Atalanta al Via del Mare nella prima giornata

- Inizia con una pesante sconfitta il campionato di Serie A per il Lecce, che è stato battuto per 0-4 dall'Atalanta nella prima giornata di andata al "Via del Mare". La squadra salentina, guidata da Luca Gotti, ha cercato di contrastare i lombardi, ma gli uomini di Gian Piero Gasperini si sono dimostrati nettamente superiori, dominando l'incontro e portando a casa i primi tre punti della stagione.Il Lecce ha avuto una buona occasione al 10', quando Rafia si è avvicinato al gol, ma senza successo. L'Atalanta ha risposto al 23' con un tiro insidioso di Zappacosta, che ha sfiorato la rete. Un minuto più tardi, De Ketelaere ha mancato l'opportunità di portare in vantaggio i nerazzurri.Il vantaggio atalantino è arrivato al 35', grazie a un tocco al volo di Brescianini su assist di Zappacosta, che ha sbloccato il risultato. Poco prima dell'intervallo, al 45', Retegui ha raddoppiato per l'Atalanta con un preciso colpo di testa su cross di Ruggeri, chiudendo il primo tempo sul 2-0.Nella ripresa, il Lecce ha cercato di rientrare in partita al 7', ma Gendrey non è riuscito a indirizzare di testa il pallone in porta. L'Atalanta ha messo al sicuro il risultato al 12', quando Retegui ha realizzato la sua doppietta trasformando un rigore concesso per un fallo di Coulibaly, confermato dal VAR.La quarta rete dei bergamaschi è arrivata al 20', con un rasoterra di destro di Brescianini, servito da Pasalic, che ha fissato il punteggio sul 4-0. Un Lecce poco incisivo non è riuscito a reagire, lasciando spazio all'Atalanta per controllare il match fino al fischio finale.Il Lecce tornerà in campo sabato 24 agosto alle 20:45, quando affronterà l'Inter al "Meazza" nella seconda giornata di andata, in cerca di riscatto dopo questo difficile esordio in campionato.