Solidarietà ad Arianna Meloni: il commento di Michele Picaro, Europarlamentare di Fratelli d'Italia

"Esprimo la mia piena e convinta solidarietà ad Arianna Meloni, oggetto di una inquietante campagna politico-mediatica che sembra seguire un copione già visto: l’asse tra certi giornali, la sinistra e alcune procure, mirato a destabilizzare il governo legittimamente eletto dal popolo italiano. Questo schema, riproposto contro la sorella del nostro Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e responsabile della segreteria politica del partito, è il tentativo di usare la giustizia come arma politica, una pratica meschina e vile che appartiene alle peggiori dittature. Fratelli d’Italia ha sempre lavorato con trasparenza e dedizione per il bene del Paese, e continueremo a farlo senza farci intimidire da queste operazioni che cercano di minare la nostra stabilità e quella del governo. Arianna Meloni è una figura specchiata, ingiustamente colpita da calunnie e illazioni prive di fondamento, alimentate da chi non accetta il verdetto delle urne. Voglio ricordare a questi mestatori che non passeranno: noi difenderemo la lettera e la sostanza della Costituzione, come abbiamo sempre fatto, con determinazione e senso del dovere.

Gli italiani ci hanno scelto per servire la Nazione, e a questo impegno non verrà mai meno la nostra dedizione. Arianna non è sola, tutto il partito è al suo fianco, e non permetteremo che queste scorciatoie giudiziarie possano rallentare il nostro lavoro. Arianna, avanti a testa alta, insieme supereremo anche questo attacco vile e ingiustificato".