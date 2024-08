Torre Quetta si prepara per Ferragosto con due concerti serali: il "Levante a Cappella Festival 2024" e altre sorprese

BARI - In vista delle celebrazioni di Ferragosto, Torre Quetta si prepara a ospitare una serata speciale all'insegna della musica a cappella. Il 14 agosto, infatti, due concerti serali daranno il via ai festeggiamenti, accompagnando il pubblico fino alla mezzanotte.L'evento principale della serata è la quinta edizione del “Levante a Cappella Festival 2024”, uno dei festival italiani più importanti dedicati alla musica a cappella. Il festival, sostenuto dall’avviso pubblico «Le due Bari» e promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Bari, ha saputo negli anni stimolare un interesse crescente verso la musica vocale, grazie alla direzione artistica di Fabio Lepore. Il festival ha l’obiettivo di testimoniare quanto la musica a cappella sia profondamente radicata nella cultura musicale italiana, attirando sempre più appassionati.La serata del 14 agosto sarà il culmine di questo festival, con la partecipazione di sei gruppi e artisti di fama internazionale. Il programma prenderà il via alle 20:30 con lo spettacolo dei “MEZZOTONO - Piccola Orchestra Italiana Senza Strumenti”. Questo gruppo, fondato nel 2004, è noto per le sue performance che combinano cultura, intrattenimento e musica eseguita interamente senza strumenti musicali. I Mezzotono vantano un'esperienza internazionale che li ha portati a esibirsi in oltre sessanta paesi in cinque continenti, rendendoli il gruppo vocale europeo con più nazioni visitate al mondo.A seguire, alle 21:30, saliranno sul palco di Torre Quetta i VOCAL SAMPLING, un fenomeno musicale di origine cubana. Con una carriera straordinaria e numerose esibizioni in tutto il mondo, i Vocal Sampling sono stati nominati ai Latin Grammy Award, affermandosi come uno dei sestetti a cappella più importanti al mondo. Grazie alla loro incredibile abilità vocale, si sono guadagnati il soprannome di «illusionisti» cubani. Il loro spettacolo spazia tra i più diversi ritmi e stili, dalla musica tradizionale e popolare cubana al rock e al pop, senza mai perdere il carattere inconfondibile delle loro radici latine.Oltre ai concerti, durante le giornate del 14 e 15 agosto, i chioschi di Torre Quetta offriranno gustose specialità culinarie e piccoli trattenimenti musicali, arricchendo ulteriormente l'esperienza degli ospiti durante le celebrazioni di Ferragosto.Un appuntamento imperdibile per chi desidera trascorrere una serata di musica e festa sul Lungomare Di Cagno Abbrescia, immersi nella splendida cornice di Torre Quetta.Indirizzo: Lungomare Di Cagno Abbrescia – snc 70126 – BariEmail: baritorrequetta@gmail.com