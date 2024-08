Tragedia a Palagiano: 29enne muore sulla spiaggia di Pino di Lenne

Palagiano (Taranto) - Un uomo di 29 anni è morto la scorsa notte mentre si trovava sulla spiaggia di Pino di Lenne, a Palagiano, in provincia di Taranto. La vittima, residente nella stessa città, si sarebbe improvvisamente sentita male e si è accasciata sulla sabbia.Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati dal personale del 118, giunto rapidamente sul posto, non è stato possibile salvare il giovane, che è stato dichiarato morto sul luogo dell'accaduto.I carabinieri stanno ora indagando per ricostruire le ultime ore di vita del 29enne e determinare le cause del decesso. Il corpo del giovane è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove rimane a disposizione delle autorità giudiziarie. Non si esclude che possa essere disposta un'autopsia per chiarire con precisione cosa abbia provocato il tragico malore.La notizia ha suscitato profonda commozione nella comunità locale, lasciando amici e familiari in stato di shock.