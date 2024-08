Esplosione in una casa a Porto Cesareo: tre turisti feriti gravemente

Porto Cesareo (Lecce) - Nella notte scorsa, un'esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas, ha devastato un'abitazione a Porto Cesareo, ferendo gravemente tre persone. L'incidente si è verificato intorno all'una e ha coinvolto un uomo di 58 anni, sua figlia di 23 e il fidanzato di quest'ultima, un giovane di 24 anni. Tutti e tre sono turisti provenienti da Gravina di Puglia, in provincia di Bari.Subito dopo l'esplosione, i vigili del fuoco sono intervenuti per domare l'incendio scoppiato all'interno della casa e hanno messo in sicurezza l'area circostante. Le tre persone ferite sono state immediatamente affidate alle cure del personale medico e sono state trasportate in gravi condizioni negli ospedali di Brindisi e Bari, dove sono attualmente ricoverate per ustioni riportate nell'esplosione.Sul posto sono giunti anche i carabinieri, che hanno avviato un'indagine per chiarire le cause dell'esplosione. I locali dell'abitazione e l'impianto del gas sono stati posti sotto sequestro per consentire i rilievi tecnici necessari a determinare le dinamiche dell'incidente.L'esplosione ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale, che attende ora maggiori dettagli sulle condizioni dei feriti e sulle cause esatte di quanto accaduto.