Tragedia stradale nel Barese: scontro fatale sulla provinciale Cozze-Conversano

BARI - Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera sulla provinciale Cozze-Conversano, nel Barese, causando la morte di un motociclista. Intorno alle 22, per cause ancora da accertare, uno scooter si è scontrato frontalmente con una Jeep che procedeva in direzione opposta.

La vittima è Claudio Genchi, 45 anni, originario di Mola di Bari, che era alla guida dello scooter. La moglie, che viaggiava con lui in sella, e il giovane conducente della Jeep sono rimasti feriti e sono stati immediatamente trasportati in ospedale. Le loro condizioni non sono ancora state rese note.

Le indagini sull'incidente sono state affidate ai Carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dello scontro.