Tragedia sulla provinciale 52: muore Alessandro Lacerenza, giovane chef di Peschici

Peschici – Alessandro Lacerenza, 24 anni, è la vittima del tragico incidente avvenuto sulla strada provinciale 52 in località Cala Lunga, tra Peschici e Vieste. Lacerenza, noto chef presso il ristorante Camavitè – Restaurant & Lounge Bar di Peschici, era in sella alla sua moto quando si è schiantato contro un'auto.Il giovane era accompagnato dalla sua compagna, che è rimasta ferita gravemente ed è stata trasportata d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale di San Giovanni Rotondo. Anche il conducente della Peugeot 208, con cui la moto si è scontrata, è rimasto ferito. La vettura procedeva nel senso opposto di marcia e la dinamica dell'incidente è ancora sotto indagine da parte dei carabinieri.Sui social, molti amici e conoscenti hanno espresso il proprio cordoglio per la perdita di Alessandro, ricordato come un ragazzo pieno di talento e passione per il suo lavoro. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e il personale del 118 per prestare i primi soccorsi e gestire la situazione.L'intera comunità di Peschici è sotto shock per la tragica scomparsa di un giovane così promettente.