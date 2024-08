Canottaggio, tricolori beach sprint: due titoli ed otto medaglie per il Cc Barion

PESCARA - A Pescara il circolo barese si laurea campione d’Italia nel doppio maschile e nel doppio mix under 19 Due titoli ed otto medaglie per il Canottieri Barion al Campionato Italiano di canottaggio beach sprint, disputato nelle acque del litorale di Pescara. Il circolo barese di molo San Nicola si appunta due ori, tre argenti ed altrettanti bronzi trionfando ancora una volta con i campioni del mondo in carica Leonardo Bellomo e Pasquale Tamborrino vincitori del doppio U19 maschile. L’altro primo posto lo conquista sempre Bellomo ma in coppia con Alessandra Quaranta nel doppio mix della stessa categoria giovanile.Confermate dunque le aspettative per il titolatissimo duo Tamborrino-Bellomo che s’aggiudica il tricolore nel doppio davanti agli equipaggi di VVF Carrino Brindisi e di Peloro Rowing Club. L’altro successo arriva per il CC Barion negli equipaggi mix, stavolta per l’azione congiunta di Bellomo e Quaranta che precedono CC Irno ed LNI Barletta.Plurimedagliata pure Alessandra Quaranta che ottiene l’argento assieme a Chiara Tamborrino sia nel doppio U19 femminile, dietro LNI Barletta e davanti al Cus Bari, sia al timone dell’equipaggio del quattro di coppia della stessa categoria forte pure di Gabriella Biscardi, Giulia Bovio e Sofia Caliandro, oltre che della stessa Tamborrino. Argento bis anche per Biscardi e Caliandro con Francesco Scaramuzzi, Antonio Schirone ed il timoniere Riccardo Traversa, nel quattro di coppia mix vinto dal Cus Bari e con CC Saturnia al terzo posto.I tre bronzi arrivano sempre dagli under 19, con Pasquale Tamborrino terzo nel singolo dietro Lucio Fugazzotto di Peloro Rowing Club e Lorenzo Cicuttin di CC Lignano, e poi dai master, che segnalano i podi conquistati da Lorenzo Orlando nel singolo under 43, e nel doppio fascia E in coppia con Carlo Quaranta vice presidente del circolo.Appena fuori dal podio Michelangelo Quaranta piazzatosi quarto nel singolo senior, competizione che vede uscire agli ottavi di finale Luigi Dolce. Stesso esito per quest’ultimo nel doppio senior in coppia con Michelangelo Quaranta, come pure per Ilaria Bovio singolista senior e per il quattro under 19 composto da Claudio Straziota, Antonio Schirone, Francesco Scaramuzzi e Luca Mele. Ottima prova infine per il doppio formato da Federico Biscardi e Riccardo Traversa che dopo aver superato le batterie nulla può nell’incrocio agli ottavi con i compagni di squadra Tamborrino e Bellomo. Al seguito dei ragazzi, immancabili, gli allenatori Alessandro Dironzo e Agostino Iurilli.Soddisfatto il ds del Canottieri Barion Filippo Di Marzo: «Un’altra edizione dei campionati italiani vissuta da protagonisti – il suo commento – Ormai Bellomo e Tamborrino sono autentici specialisti del beach sprint assieme ad Alessandra Quaranta. L’aver fatto bene con tutti i partecipanti ci consacra fra le società più competitive del canottaggio costiero, disciplina che nelle ultime estati ci ha regalato davvero tante soddisfazioni».