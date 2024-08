Tragedia a Tuglie: 24enne lucano muore durante una vacanza in Salento

TUGLIE - È finita in tragedia la prima serata di vacanza di Giuseppe Fortunato, 24enne originario di Viggiano (Potenza), giunto ieri sera a Tuglie, nel Salento, insieme a un gruppo di amici per trascorrere alcuni giorni di relax. Il giovane è stato improvvisamente colto da un malore fatale che non gli ha lasciato scampo, morendo davanti agli occhi dei suoi compagni.

Fortunato, afflitto da problemi cardiaci (fibrillazioni), avrebbe dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico la settimana successiva. Nonostante il primo soccorso degli amici e il tempestivo intervento dei sanitari del 118, che hanno tentato di rianimarlo, il 24enne è deceduto a causa di un arresto cardiaco.

La madre del giovane, informata della tragedia, è immediatamente partita per raggiungere il Salento. I funerali si terranno domani a Viggiano, dove la comunità si stringe attorno alla famiglia per questa dolorosa perdita.