Trani, IV edizione di 'Notte delle Lanterne': un viaggio tra vino, cultura, tradizione e sociale

TRANI - L'Associazione Culturale Forme e la Città di Trani sono lieti di annunciare la quarta edizione di "Notte delle Lanterne", un evento che celebra l'eccellenza enogastronomica del Sud Italia. La manifestazione, che si svolgerà nella suggestiva cornice del Monastero di S. Maria Colonna a Trani, rappresenta un'importante occasione di aggregazione e promozione del territorio, attraverso il connubio tra enogastronomia, cultura e turismo, con un forte impegno per l’inclusione sociale e la solidarietà. L’evento è realizzato con il sostegno della Città di Trani e dell’Assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia."Notte delle Lanterne 2024" è un appuntamento imperdibile per gli amanti del vino e della buona tavola. Il focus sarà sulla promozione del vino pugliese, che negli ultimi anni ha conquistato un ruolo di primo piano a livello nazionale e internazionale, e che, in questa edizione, ospiterà eccezionalmente anche il vino lucano, aggiungendo una nota di diversità e ricchezza all'evento.L'iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione con partner di rilievo come il Consorzio della "Focaccia Barese", il Movimento Turismo del Vino di Puglia, e l'Associazione Sommelier Puglia. Queste partnership sono fondamentali per il successo dell'evento, contribuendo a creare un’esperienza unica che unisce tradizione, innovazione e cultura. Per il sociale, oltre all’AVIS con "Il buon vino fa buon sangue", partecipano anche L’ARGES e i sempre presenti e indispensabili ragazzi del Trani Autism Friendly, che affiancheranno i sommelier nelle degustazioni.Si parte il 30 agosto con l'apertura degli stand enogastronomici e la cerimonia di accensione della Lanterna. Tra i protagonisti della serata, anche la buona musica, con la cantante Manosperti e il chitarrista Di Modugno, in collaborazione con l’Istituto Concertistico Tirenum nell’ambito del Trani Classic Festival, il 31 agosto, i nostri apprezzatissimi DJ Roberto Lamanna, Luca Moschetta e Jonatan. I visitatori potranno partecipare a masterclass curate dall'Associazione Italiana Sommelier, a cui parteciperà anche il Sindaco Amedeo Bottaro. La manifestazione si concluderà il 1° settembre con la premiazione dell’AVIS ai donatori eccellenti e la premiazione del Prodotto di Qualità. Le tre serate saranno condotte da Kevin Dellino, ex allievo e collaboratore di Emilio Fede, che ha lavorato ache su canali Sky, Tele Norba e Cusano Italia Tv."La IV edizione di 'Notte delle Lanterne' è un'importante occasione per promuovere la cultura del vino e del cibo pugliese, creando sinergie tra i diversi attori del territorio e divulgando una corretta educazione alimentare. Il nostro obiettivo è valorizzare e far conoscere le eccellenze locali, contribuendo allo sviluppo del turismo enogastronomico e alla crescita economica della regione. Vorrei esprimere un sentito ringraziamento a tutti i collaboratori e ai sostenitori che hanno reso possibile questa manifestazione, al Sindaco Amedeo Bottaro e all'amministrazione comunale per il loro supporto, agli organi di stampa per la loro preziosa collaborazione e a tutti i partecipanti che ogni anno rendono questo evento unico e speciale."L'organizzazione è stata curata dall'Associazione Forme, in questa edizione con la collaborazione di Mef/Quadrum dei Fratelli Franco e Donato Braia, Cesare Natalicchio d.e., Giuseppe D’Ambrosio s.m.m., Giuseppe Martiradonna r.c.., Gigi Carbonara Service, e Trani Soccorso. Grazie di cuore a tutte le aziende sostenitrici, all’AMIU spa, al Dir. Massimo Pillera.