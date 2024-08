Tutto pronto per DigithON 2024: tre giorni di innovazione e intelligenza artificiale a Bisceglie

BISCEGLIE - Dal 5 al 7 settembre, Bisceglie (BT) sarà il palcoscenico di DigithON 2024, la maratona dell'innovazione digitale che vedrà protagoniste startup, aziende e personalità di spicco del mondo istituzionale e imprenditoriale. Con un focus sull’Intelligenza Artificiale (AI), tema centrale del dibattito internazionale, l’evento prevede tre giorni di competition tra le startup selezionate, incontri di formazione e dibattiti con esperti.

Un palco ricco di ospiti illustri

Accanto all'ideatore Francesco Boccia e alla presidente Letizia D’Amato, interverranno figure di primo piano come il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, l’europarlamentare Antonio Decaro, e il presidente di Confindustria Emanuele Orsini. Non mancheranno personalità dello spettacolo e dello sport, tra cui i Coma_Cose, la mezzofondista Gaia Sabbatini e Vincenzo Schettini, noto fisico e influencer.

La maratona delle startup

L’evento partirà giovedì 5 settembre alle Vecchie Segherie Mastrototaro, con il lancio della gara tra startup finaliste, selezionate tra oltre 300 progetti. Ogni partecipante avrà 5 minuti per presentare il proprio pitch davanti al comitato scientifico, con l'obiettivo di conquistare il trofeo DigithON 2024. Durante i tre giorni, panel e incontri si alterneranno per esplorare tematiche legate a innovazione, AI e finanziamenti alle startup, con la partecipazione di aziende come Intesa Sanpaolo, Sisal e Philip Morris.

Premi e borse di studio per le migliori idee

Il 7 settembre, il grande evento finale in Largo Castello vedrà la proclamazione dei vincitori di DigithON 2024. Il montepremi, tra borse di studio e percorsi di accelerazione, supera i 50.000 euro, con il primo classificato che riceverà un assegno da 10.000 euro offerto da Confindustria Bari e BAT.

Una piattaforma digitale per il futuro

Per chi vuole sostenere la propria startup preferita, è possibile partecipare online tramite il portale di DigithON, che connette oltre 2000 startup con investitori, incubatori e acceleratori. Tra i partner dell'evento figurano importanti aziende italiane e internazionali come Google, Enel, Poste Italiane, e Philip Morris, insieme a istituzioni accademiche e finanziarie.

DigithON si conferma un appuntamento imperdibile per chi è interessato al futuro del digitale e all’innovazione.