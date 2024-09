29 Settembre: Giornata Mondiale del Cuore - L'importanza della prevenzione per ridurre il rischio cardiovascolare

BARI - La Giornata Mondiale del Cuore, celebrata il 29 settembre, pone l’attenzione su chi presenta un alto rischio di eventi cardiaci acuti, come coloro che hanno già subito infarti o ictus, soffrono di diabete, ipertensione, colesterolo LDL elevato o hanno familiarità con malattie cardiovascolari. Particolare attenzione è rivolta a chi non segue regolarmente le terapie e non adotta uno stile di vita sano, nonostante le raccomandazioni mediche.

Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte in Italia, con circa 220mila decessi all’anno, equivalenti a 25 ogni ora. Questi numeri sottolineano l’importanza della prevenzione sia primaria che secondaria, come ricordato dalla campagna di sensibilizzazione "Da Quore a Cuore", promossa da Novartis. La campagna mira a trasformare i comportamenti a rischio in stili di vita più salutari.

L'importanza dell'aderenza alle cure

Secondo la professoressa Emanuela Folco, presidente della Fondazione Italiana per il Cuore, solo il 43,6% dei pazienti segue correttamente le prescrizioni terapeutiche. La campagna si propone di aumentare l’aderenza alle terapie per ridurre complicanze gravi.

Consigli per un cuore sano:

- **Alimentazione:** Seguire una dieta equilibrata a base di frutta, verdura, pesce, cereali integrali e olio extravergine di oliva. Limitare il consumo di grassi saturi, carni rosse, salumi, cibi ultraprocessati, zucchero e bevande zuccherate.

- **Alcol e fumo:** Ridurre al minimo il consumo di alcol (un bicchiere di vino ai pasti) ed eliminare completamente il fumo, compreso quello passivo.

- **Attività fisica:** Mantenere una regolare attività fisica aerobica (75-150 minuti a settimana).

- **Gestione dello stress:** Adottare tecniche di rilassamento, garantire un sonno di qualità e coltivare relazioni sociali positive.

- **Controlli regolari:** Monitorare la pressione arteriosa, la glicemia e il profilo lipidico. La parodontite è un importante fattore di rischio cardiovascolare, quindi è fondamentale curare la salute dentale.

- **Prevenzione e vaccinazioni:** Non trascurare le vaccinazioni consigliate, poiché alcune infezioni virali, come il Covid-19 e l'influenza, possono aggravare il rischio cardiovascolare.

Seguire le indicazioni del medico e diffidare delle fonti non controllate è essenziale per ridurre il rischio di patologie cardiovascolari e migliorare la qualità della vita.