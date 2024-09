Al via la quarta edizione dello Slalom di Monte Sant’Angelo: 7-8 settembre 2024

MONTE SANT’ANGELO - È iniziata la settimana dello Slalom di Monte Sant’Angelo, evento attesissimo che prenderà il via il 7 e 8 settembre 2024 per la sua quarta edizione. L'appuntamento, tappa del Trofeo Centro Sud ACI SPORT e prova di regolarità turistica slalom, promette spettacolo e adrenalina per appassionati di motori e sportivi. L’organizzazione è curata dal Gargano Racing Team, che lavora intensamente per gli ultimi preparativi e per registrare le ultime iscrizioni, aperte fino alle ore 22 del 4 settembre.

Tra i partecipanti già confermati spiccano tutti i vincitori delle precedenti edizioni. Tra questi, il pluricampione italiano **Fabio Emanuele** con la sua Osella PA 990, vincitore dell’edizione 2022; **Donato Catano**, che trionfò nella prima edizione con la sua A112 proto; e **Domenico Palumbo**, attuale detentore del titolo, pronto a tornare in gara con la sua Radical SR4. Il percorso, caratterizzato dall’iconico tornante del "mandolino" lungo la **salita Macchia-Monte Sant’Angelo**, farà da sfondo alle sfide tra questi grandi campioni.

L’edizione di quest’anno promette uno spettacolo ancora più coinvolgente, con la partecipazione di nuovi prototipi ad alte prestazioni, **kart cross, auto da rally, racing start, bicilindriche** e altre categorie. I migliori specialisti della disciplina si sfideranno lungo il suggestivo percorso che, grazie alla sua **"terrazza panoramica" naturale**, offrirà al pubblico una vista mozzafiato sui vari passaggi delle vetture.

Il percorso di gara si snoda per **3600 metri** lungo un tratto della provinciale 55 di Foggia, affacciato per gran parte sul Golfo di Manfredonia. Il tracciato è stato recentemente rinnovato e prevede **13 birillate** di rallentamento, controllate da oltre quaranta commissari di percorso. **Claudio D’Apote**, direttore di gara, ha descritto il tracciato come “guidato nella parte iniziale, misto nel tratto centrale, con una parte finale veloce”, evidenziando le sfide tecniche che attendono i partecipanti.

Il programma dell’evento prevede l’arrivo dei partecipanti nella giornata di **sabato 7 settembre**, con le operazioni di verifica sportiva e tecnica rispettivamente presso la concessionaria **Automania** e in **piazza Giovanni Paolo II**. La competizione entrerà nel vivo domenica 8 settembre: dopo il **briefing** con i piloti alle ore 10, la **ricognizione ufficiale** inizierà alle 10:45, seguita da tre manches di gara. La cerimonia di premiazione è prevista per le ore 18:30 in **piazza Giovanni Paolo II**.

L’evento, patrocinato da **Regione Puglia**, **Comune di Monte Sant’Angelo**, **Automobile Club Foggia**, **CONI Puglia** e **Parco Nazionale del Gargano**, promette di attrarre un pubblico numeroso e appassionato. Tutte le informazioni dettagliate sono disponibili sul sito **www.garganoracingteam.it** e sull’APP Sportity con password **MONTE2024**.