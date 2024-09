Serie C, il Cerignola acquista l' attaccante Vittorio Parigini svincolato

FRANCESCO LOIACONO - Il Cerignola ha acquistato a titolo definitivo l’ attaccante Vittorio Parigini 28 anni che era svincolato. Il calciatore ha firmato con gli ofantini fino al 30 giugno 2026. Nella scorsa stagione ha disputato 13 partite da agosto a dicembre 2023 nella Feralpi Salò in Serie B e 13 gare da gennaio a maggio 2024 nel Lecco in Serie B. Nella sua carriera Parigini ha giocato nel Lecco, nella Feralpi Salò, nel Genoa, nel Como, nell’ Ascoli, nella Cremonese, nel Torino, nel Benevento, nel Bari, nel Chievo Verona, nel Perugia, nel Torino Under 19, nella Juve Stabia, nel Torino Under 19 e nel settore giovanile del Torino. Parigini sarà un rinforzo importante per il Cerignola nel girone C di Serie C. I pugliesi cercheranno in questa stagione di qualificarsi per i play off.