Allerta meteo: dalle ore 14:00 di oggi previste precipitazioni e temporali in Puglia

Allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali

In considerazione delle condizioni meteo, è stata diramata un'allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali. L’allerta è valida a partire dalle ore 14:00 del 24 settembre 2024 e per le successive 10 ore nelle seguenti aree:

Puglia centrale adriatica

Bacini del Lato e del Lenne

Si raccomanda alla popolazione di prestare attenzione, evitare spostamenti non necessari e seguire le indicazioni delle autorità competenti.