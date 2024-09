Ampliamento dell’Aeroporto del Salento: un progetto strategico per il futuro

BARI – L’Aeroporto del Salento si prepara a una significativa evoluzione con il lancio di un ambizioso progetto di ampliamento e adeguamento della propria aerostazione. Il bando per l’assegnazione dei lavori è già stato pubblicato sul sito di Aeroporti di Puglia e rappresenta un passo importante verso un’infrastruttura moderna e funzionale. Maggiori dettagli possono essere trovati al seguente link: Bando Aeroporti di Puglia.

Il progetto prevede la costruzione di un nuovo edificio di due piani, situato vicino all’aerostazione e ai controlli di sicurezza. Il primo piano sarà dedicato alle nuove aree di imbarco, shopping e ristorazione, mentre al piano terra verrà realizzato un moderno impianto per il trattamento dei bagagli. Quest'ultimo garantirà un funzionamento ottimale delle nuove macchine tomografiche per il controllo del bagaglio da stiva, in conformità con la normativa europea che ha innalzato gli standard di sicurezza.

Grazie a queste nuove tecnologie, l’aeroporto sarà in grado di gestire fino a 1.800 bagagli all’ora, consentendo il trattamento simultaneo di otto voli. La nuova infrastruttura porterà anche a un aumento della sicurezza, con macchine tomografiche che eseguono esami multilivello. L’aggiornamento del sistema di videosorveglianza, ora dotato di telecamere digitali, migliorerà ulteriormente la sorveglianza dell’intera area.

Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, ha dichiarato: “Nell’aeroporto di Brindisi siamo pronti per il futuro. Stiamo lavorando per accogliere i passeggeri in nuove aree e offrire loro un’esperienza migliore, oltre a un sistema più sicuro ed efficiente. Questo sistema ci permette non solo di rispondere alle normative europee, ma anche di anticipare il futuro in termini di capacità operativa.”

Sull'importanza di questo intervento infrastrutturale si è espressa anche Debora Ciliento, assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia: “Brindisi ha tutte le carte in regola per imporsi come aeroporto internazionale al servizio del Salento e dell'intero territorio pugliese.”

Alessandro Delli Noci, assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, ha aggiunto: “Il progetto di ampliamento e adeguamento dell’aeroporto di Brindisi va nella direzione di offrire nuovi spazi e servizi più efficienti per migliorare l’esperienza dei viaggiatori, rendendo l’area del Salento più attrattiva dal punto di vista turistico ed economico.”

Con questi sviluppi, l’Aeroporto del Salento si prepara a diventare un punto di riferimento per la mobilità e l’accoglienza in Puglia, garantendo ai passeggeri un servizio di qualità e sicurezza ai massimi livelli.