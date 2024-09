Andria: Operazione 'Raptor' dei Carabinieri, sei misure cautelari per furti, rapine e riciclaggio di veicoli

ANDRIA - Questa mattina ad Andria, circa 50 Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia, del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari e del Nucleo Cinofili di Modugno, hanno eseguito un'importante operazione contro la criminalità organizzata.L’operazione, culminata con l’arresto di 6 persone, rappresenta il risultato di un’indagine denominata "Raptor", iniziata a dicembre 2023 e coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani. Gli indagati, tutti residenti ad Andria, sono accusati a vario titolo di far parte di un’associazione per delinquere finalizzata a furti, rapine e riciclaggio di veicoli. Per quattro di loro sono stati disposti il carcere, mentre per gli altri due gli arresti domiciliari.Le misure cautelari sono state emesse dal G.I.P. del Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica, che ha diretto l'intera inchiesta condotta dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo dei Carabinieri. L'indagine ha svelato una rete criminale specializzata nel furto e nella rivendita di veicoli rubati, nonché in rapine, mettendo in luce l'esistenza di un’organizzazione ben strutturata e operativa sul territorio.I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa, prevista per oggi alle ore 09:15 presso il Comando Provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Trani.