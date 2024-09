Bari, l’Istituto Superiore di Scienze Religiose 'San Sabino' riprende le attività

BARI - Settembre è il mese delle ripartenze. Dopo la pausa estiva, le attività accademiche riprendono. È anche il periodo delle iscrizioni ai percorsi di studio universitari. Si tratta di un tempo importante sia per chi organizza ed eroga la formazione accademica, sia per coloro che intendono usufruire di questa formazione. Per questi ultimi soprattutto, per chi si accinge al primo anno di iscrizione, si tratta di momento davvero importante perché iniziare un ciclo di studi universitari significa mettersi in gioco profondamente nella propria vita e guardare ad un orizzonte di senso per la realizzazione della propria persona. Le opportunità di studio che oggi si possono intraprendere sono davvero tante. Discernere e scegliere il proprio percorso di studi, dunque, è tutt’altro che semplice.Non tutti sanno che nella città Bari oltre l’Università degli Studi “A. Moro”, esiste anche l’Istituto Superiore di Scienze Religiose Metropolitano “San Sabino”. Istituito nel 2017 dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica, questo centro accademico comprende le 6 diocesi della Metropolia (Andria; Altamura-Acquaviva- Gravina; Bari-Bitonto; Conversano-Monopoli; Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi; Trani-Barletta-Bisceglie) e giunge al suo ottavo anno di attività. Al momento attuale conta 145 studenti e 25 docenti.Ci chiediamo — e la domanda non è fuori luogo, anzi! — che senso può avere scegliere di studiare presso un ISSR. Cominciamo col dire che questo Istituto rilascia un titolo di laurea, di cui è possibile chiedere l’equipollenza a livello statale. È vero che questo ciclo di studi offerto è orientato principalmente a formare gli insegnanti di religione cattolica, i diaconi permanenti, vari operatori pastorali, ma si indirizza anche a tutti coloro che desiderano approfondire questioni di ordine esistenziale, a partire dalla loro fede.Intraprendere un percorso di studi presso l’ISSR “San Sabino” significa, dunque, intraprendere un percorso entusiasmante alla scoperta di se stessi e delle più profonde domande sull’esistenza. Si tratta di un’opportunità unica, per approfondire la propria fede, acquisire conoscenze solide e sviluppare le competenze necessarie per affrontare le sfide della vita. L’ISSR offre un percorso di formazione integrale, a 360 gradi: attraverso lo studio delle sacre Scritture, della teologia, della storia della Chiesa e delle altre discipline religiose, si ha la possibilità di sviluppare una visione critica e approfondita della realtà.Il piano di studi di un ISSR è ricco e variegato. Oltre alle discipline tipiche della teologia, infatti, si affrontano anche altre materie come la filosofia, la storia, la pedagogia, la sociologia, la psicologia. Lo scopo è quello di offrire una formazione completa, che consenta di comprendere la complessità del mondo contemporaneo e di interpretare i segni dei tempi alla luce della fede.Studiare in questi termini significa fare esperienza di relazioni costruttive: l’ISSR è anche luogo di incontro e di confronto, dove studenti provenienti da diverse esperienze e svariati background possono condividere il loro cammino di crescita personale nel solco di una solida cultura. Inoltre, l’atmosfera familiare e il supporto reciproco, creano l’ambiente ideale per crescere insieme.Last but not least, l’insegnamento della religione cattolica — a cui abilita il percorso di studi nell’ISSR — non è da sottovalutare.Più che di una professione finalizzata alla semplice comunicazione di nozioni, si tratta di una vera e propria missione: accompagnare i giovani nella scoperta di se stessi e del mondo, offrendo loro strumenti per vivere una vita piena e significativa. Il ruolo che i docenti di religione cattolica svolgono all’interno della scuola è fondamentale.Per tutte queste ragioni, se ci si sente alla ricerca di un percorso di studio che dia un senso profondo alla propria vita, l’ISSR è certamente il luogo migliore in cui crescere. Le lezioni cominciano il 7 ottobre p.v.Per informazioni: Istituto Superiore Scienze Religiose “San Sabino” – Piazzetta Bisanzio e Rainaldo, 15 – 70122 Bari – tel. 080 5240123Mail: segreteria@issrmsansabino.it