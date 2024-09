Andria: Operazione 'Raptor', sei arresti per furti e riciclaggio

L'indagine, denominata "Raptor", è stata condotta dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo dal dicembre 2023 a marzo 2024, mirata a contrastare i reati predatori nella provincia e oltre, includendo anche aree come Matera e San Benedetto del Tronto. Gli indagati, tutti residenti ad Andria, avrebbero utilizzato armi e strumenti per inibire le comunicazioni, organizzando una serie di crimini contro il patrimonio, con un focus su beni di valore come macchine operatrici e trattori.

Le investigazioni hanno rivelato un linguaggio criptico usato dal gruppo, con termini specifici per comunicare in modo sicuro durante le loro attività illecite. Sono stati documentati vari reati, tra cui una rapina a un’azienda di trasporti in Andria e numerosi furti di mezzi pesanti, tutti recuperati dalle forze dell’ordine.

Il risultato dell'operazione testimonia l'impegno costante dei Carabinieri nella prevenzione e repressione dei reati predatori. Attualmente, il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, e seguiranno interrogatori di garanzia per gli indagati.