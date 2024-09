Andria si prepara a celebrare l'eleganza senza tempo: il Concorso Netium 2024

ANDRIA - Il prossimo 22 settembre, il cuore pulsante della Puglia, Andria, ospiterà un evento unico nel suo genere: il Concorso di Eleganza Netium 2024. All'interno della cornice incantevole del resort “Le Vigne al Castello”, appassionati di auto d'epoca, collezionisti e semplici ammiratori si riuniranno per ammirare gioielli su quattro ruote che hanno fatto la storia dell’automobilismo.I dettagli finali saranno resi noti durante la conferenza stampa di presentazione che si terrà nel resort “Le Vigne al Castello” il prossimo mercoledì 18 settembre alle ore 10.30. Prevista la partecipazione del direttivo del Club, presieduto da Michele Lorusso, del vice sindaco di Andria e assessore alle Radici Cesareo Troia, del Vice Presidente Nazionale Ferrari Club Italia Antonio Camassa e rappresentanti degli altri Enti e Istituzioni coinvolti.Il concorso sarà un vero e proprio viaggio nel tempo, un'opportunità per ammirare da vicino auto d'epoca di ogni marca e modello, ciascuna con una storia e un fascino unici. Una giuria di esperti selezionerà le auto più belle ed eleganti, premiando le vetture che meglio incarnano lo spirito del concorso.L'evento, oltre ad essere un momento di celebrazione per gli appassionati di auto d'epoca, rappresenta anche un'importante occasione per valorizzare il territorio di Andria e della Puglia. Il resort "Le Vigne al Castello", con la sua posizione strategica e la sua bellezza, sarà la cornice ideale per questo evento esclusivo. Le auto d’epoca poi rappresentano molto più che semplici veicoli: sono veri e propri tesori storici e culturali, in grado di evocare emozioni e ricordi indelebili. Proprio per questo motivo, possono diventare un asset fondamentale per il marketing territoriale.L’evento, data la sua importanza, ha ricevuto il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Andria. Numerosi sono inoltre gli sponsor che sostengono l’iniziativa: main sponsor sono Automobile Club Bari-Bat, Saporosa, Le Vigne al Castello. Alla sponsorship partecipano anche Campanelli Group, Jadea-Primal, Beauty Car Wash, Hesira, Sansone, Del Giudice, Golden Food, Lion security, Cristal Palace Hotel, TorreVento, Ola Mama Vision.