Antimafia, Pagano (Pd): 'Da Gasparri ed FI nessuna lezione. Destra perdente cerca altri modi per tornare al potere'

BARI - “Ciò che di più paradossale possa accadere, oggi è accaduto: esponenti di Forza Italia che pretendono di dare lezioni di antimafia. Proprio loro che annoverano tra i fondatori un signore condannato in via definitiva per associazione mafiosa, per non parlare di ‘stallieri’ e compagnia cantante.” Così Ubaldo Pagano, deputato pugliese del Partito Democratico.“Gasparri, poi, non credo possa fare la morale a nessuno viste le tante domande inevase sui potenziali conflitti d’interesse che lo riguardano - prosegue -, come emerso da più inchieste giornalistiche. Men che meno a chi, come Michele Emiliano, la mafia la combatte tutti i giorni da quarant’anni, in Sicilia ed in Puglia, prima in magistratura e poi in politica. La verità è sempre la stessa: la destra, che in Puglia e a Bari perde alle urne da 20 anni, sta cercando altri modi per tornare al potere. Per fortuna dei pugliesi è la democrazia a sbattergli la porta in faccia ad ogni occasione”.