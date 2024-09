Appalti Comune di Taranto: svolta per i 12 lavoratori ex asili nido

TARANTO - Si è svolta questa mattina nella sede dell’Assessorato al Patrimonio del Comune di Taranto, la riunione tra ente e sindacati in merito alla vertenza che riguarda ben 12 lavoratori storici degli appalti comunali, dallo scorso 30 giugno in attesa di risposte per via del cambio di azienda.Per tutti e 12 i lavoratori sembra esserci una schiarita e il risultato, al momento, soddisfa le parti sindacali.Monitoreremo gli esiti degli impegni assunti oggi – dicono Paola Fresi (FILCAMS CGIL), Maria Scala Vinci (FISASCAT CISL Ta/Br) e Carmelo Sasso (UIL Trasporti) – ma al momento dobbiamo registrare gli effetti positivi di un’azione congiunta svolta dal Comune di Taranto, dall’azienda appaltatrice (Servizi Integrati) e dagli stessi lavoratori che hanno dimostrato responsabilità, pazienza e spirito di servizio.La soluzione probabilmente sarà quella di una iniziale collocazione temporanea e di un successivo impiego nell’appalto degli uffici del patrimonio del Comune di Taranto.Fino allo scorso 30 giugno i lavoratori provenienti dall’ex appalto asili nido erano stati impegnati all’interno della Biblioteca comunale di Taranto, in vari uffici del Comune e nel settore manutenzioni.All’incontro di oggi oltre i rappresentanti dei lavoratori erano presenti il consigliere comunale Giuseppe Fiusco e gli assessori Marcello Murgia (Patrimonio) e Desideree Petrosillo (Pubblica Istruzione).